Смартфон Xiaomi Mi 8 Pro: ціна та дата виходу в Україні

Глобальну версію смартфона Xiaomi Mi 8 Pro презентували у Лондоні 19 листопада. При цьому вже зовсім незабаром нова модель з’явиться і в Україні. Це відбудеться 18 листопада.

Про це пише видання tehnot.com.

Зокрема, українцям буде доступною і оригінальна версія із прозорою задньою кришкою.

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Ціна на Xiaomi Mi 8 Pro в Україні стартуватиме від 18 999 гривень.

Характеристики Xiaomi Mi 8 Pro

Смартфон отримав Super AMOLED екран з діагоналлю 6,21 дюйма і роздільною здатністю 2248х1080 пікселів. Сканер відбитків пальців вбудували безпосередньо в екран. Дисплей покритий захисним склом Gorilla Glass 5.

Xiaomi Mi 8 Pro отримав оригінальну задню панель

Пристрій працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 845. Основна камера подвійна з роздільною здатністю модулів на 12 і 12 Мп. А селфі-камера має роздільну здатність 20 Мп.

До речі, це один із небагатьох смартфонів Xiaomi, який отримав модуль NFC, щоб розраховуватись за допомогою смартфона.

Xiaomi Mi 8 Pro надійде на український ринок 19 листопада

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