Смартфони більш небезпечні для жінок, ніж для чоловіків: у чому причина
Науковці провели низку досліджень та виявили, як постійне використання смартфона впливає на здоров'я користувачів різної статі. Як виявилося, жінки більше схильні нашкодити своєму здоров'ю за допомогою смартфона, ніж чоловіки.
Проблеми в основному виникають через анатомічні особливості та характерну звичку тримати смартфон певним чином, повідомляє Daily Mail.
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У чому проблема? За словами дослідників, проблеми пов'язані з положенням шиї під час використання смартфонів, особливо при розгляданні екрану пристрою. У зв'язку з тим, що зазвичай у чоловіків шия довша, вони згинають її біля самої голови. А ось у жінок зона вигину ближче до грудної клітки.
Жінки навантажують шийні хребці та щелепу
Отримавши серію рентгенівських знімків від групи пацієнтів, в яку входили і чоловіки, і жінки, вчені дійшли висновку, що останні, дивлячись на екран смартфона, нетипово опускають очі вниз і висувають голову трохи вперед. Це призводить до зайвого навантаження на шийні хребці і викликає больові відчуття в шиї і щелепи.
Поради лікарів. Лікарі рекомендують намагатися тримати смартфон таким чином, щоб голову не доводилося сильно нахиляти, і опускати очі вниз для перегляду контенту на екрані.
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