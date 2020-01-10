Смартфони Google Pixel 4 "поламалися" після оновлення Android: деталі
Власники смартфонів Google Pixel 4 зіткнулися із новою проблемою. Цього разу постраждала одна із ключових фішок фронтальної камери, яка перестала працювати після офіційного оновлення Android.
Що сталося
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В обговореннях спільноти Reddit, а також на офіційному форумі Google почали з'являтися повідомлення про неможливість розблокувати смартфони Google Pixel 4 за допомогою функції розпізнавання обличчя.
Симптоми проблеми виявилися схожими у всіх "потерпілих" – при спробі розблокувати смартфон користувачі отримують два типи повідомлень про помилку:
- Не можу перевірити особу. Апаратне забезпечення недоступне
- Не можу перевірити особу. Спробуйте ще раз
Про одиничні випадки неполадок даної функції повідомлялося ще в листопаді, а з виходом грудневого патча безпеки кількість пристроїв зі "зламаною" біометричною аутентифікацією зросла.
Огляд сммартфона Google Pixel 4 – дивіться відео
У чому проблема
Судячи з відгуків, проблема носить програмний характер: при спробах використовувати інфрачервоний модуль в сторонніх додатках він виявився працездатним. Перезавантаження і скидання до заводських налаштувань, за заявою власників "пікселів", вирішити проблему не допомагають.
Реакція Google
Представники Google відзначили, що компанія вивчає проблему і планує вирішити її якомога швидше.
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