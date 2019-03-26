Смартфони Huawei P30 та P30 Pro представили офіційно: характеристики і ціна

26 березня компанія Huawei провела велику презентацію в Парижі, під час якої представила нові флагманські камерофони Huawei P30 та P30 Pro. Як запевняють в компанії, їхні новинки отримали найкращу камеру на ринку.

Характеристики Huawei P30 та P30 Pro

Діагональ дисплея молодшої версії - P30 – складе 6,1 дюйма. Вона оснащена OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2340х1080 та співвідношенням сторін 19,5: 9. У той же час Huawei P30 Pro отримав Curved OLED-дисплей з роздільною здатністю 2340х1080. Його діагональ становить 6,47 дюйма, а співвідношення сторін 19,5: 9.

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Huawei P30 та P30 Pro презентували у Парижі

Обидві новинки отримають 5 кольорів: Black, Pearl White, Aurora, Amber Sunrise та Breathing Crystal. Сканер відбитків пальців вбудовваний у дисплей. І як запевняє розробник, він працює на 30% швидше.

Обидві новинки оснащені топовим 7-нм процесором Huawei HiSilicon Kirin 980. Обидва будуть працювати під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie з фірмовою прошивкою.

Батарея Huawei P30 має місткість 3650 мАг. При цьому у старшої версії вона краща — 4200 мАг. Обидві новинки підтримують функцію зворотної зарядки, тобто смартфон може заряджати інші пристрої. В компанії наголосили, що саме Huawei є новатором у цій технології, адже її підтримували ще i Mate 20 та Mate 20 Pro.

Новинки доступні у 5 кольорах

Камери

Звісно, найбільшим достоїнством цих смартфонів є камери. Виробник запевняє, що новинка може замінити професійний фотоапарат. Так, Huawei P30 Pro отримав основну 40-мегапіксельну Leica Triple камеру з апертурою f/1.8. Другий модуль - 16-мегапіксельна ширококутна камера (f/12.2). Третій модуль — це 8-мегапіксельна телекамера (f/2.4).

Гордість Huawei P30 та P30 Pro – камери

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Камера Huawei P30 Pro складаєтеся із 4 модулів. Основна камера — це 40-мегапіксельна Leica Quad камера (f/1.8). Другий модуль є ширококутним 20-мегапіксельним датчиком (f/2.2). Телекамера має роздільну здатність 8 Мп та з апертуру f/3.4. Четвертим модулем стала ToF-камера для вимірювання відстані до об'єкта. Також новинка може похвалитись 10-кратним суперзумом.

Huawei P30 Pro робить неймовірні фото при поганому освітленні

Ціна

Huawei P30 у модифікації 6 ГБ оперативки та 128 ГБ вбудованого сховища коштує 799 євро (24 тисячі гривень); P30 Pro із пам'яттю 8 + 128 ГБ обійдеться в 999 євро (30 400 гривень); Версія P30 Pro із співвідношенням 8 + 256 ГБ оцінена у 1099 євро (33 500 гривень); А топова модифікація P30 Pro 8 + 512 ГБ буде коштувати 1249 євро (38 100 гривень).

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