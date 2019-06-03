Смартфони Huawei P30 та P30 Pro отримають довгоочікувану функцію

Інсайдер Мукул Шарма опублікував у своєму Twitter-акаунті фото із описом наступного масштабного оновлення для флагманських смартфонів Huawei P30 та P30 Pro. Оновлення включатиме чимало поліпшень та довгоочікувану функцію, яка пов'язана із роботою дисплея.

Деталі про нову функцію. Як повідомляє Gizchina, з наступним оновленням в Huawei P30 і P30 Pro з'явиться функція DC Dimming.

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Ця особливість дозволяє усунути широтно-імпульсну модуляцію (ШІМ), або іншими словами мерехтіння екрана шляхом регулювання яскравості. Це особливо важливо для людей, які схильні до впливу ШІМ, коли від використання смартфона з OLED-екраном може почати боліти голова або сильніше втомлюються очі.

Confirmed. Huawei P30/P30 Pro will soon start receiving a new update which packs in DC Dimming. Turns out that this is the new talk of the town as of late.#Huawei #HuaweiP30 #HuaweiP30Pro #DCDimming pic.twitter.com/1ZCc6HmXZ2 — Mukul Sharma (@stufflistings) 30 мая 2019 г.

Однак активація DC Dimming здатна спотворювати передачу кольору екрану, особливо на низьких рівнях яскравості.

Інші приємні оновлення. Крім DC Dimming оновлення включатиме оптимізацію роботи екранного сканера відбитків пальців для підвищення швидкості і точності його спрацьовування.

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