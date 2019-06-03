Смартфони Huawei P30 та P30 Pro отримають довгоочікувану функцію

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Смартфони Huawei P30 та P30 Pro отримають довгоочікувану функцію
Смартфони Huawei P30 та P30 Pro отримають довгоочікувану функцію / Itc

Інсайдер Мукул Шарма опублікував у своєму Twitter-акаунті фото із описом наступного масштабного оновлення для флагманських смартфонів Huawei P30 та P30 Pro. Оновлення включатиме чимало поліпшень та довгоочікувану функцію, яка пов'язана із роботою дисплея.

Деталі про нову функцію. Як повідомляє Gizchina, з наступним оновленням в Huawei P30 і P30 Pro з'явиться функція DC Dimming.

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Ця особливість дозволяє усунути широтно-імпульсну модуляцію (ШІМ), або іншими словами мерехтіння екрана шляхом регулювання яскравості. Це особливо важливо для людей, які схильні до впливу ШІМ, коли від використання смартфона з OLED-екраном може почати боліти голова або сильніше втомлюються очі.

Однак активація DC Dimming здатна спотворювати передачу кольору екрану, особливо на низьких рівнях яскравості.

Інші приємні оновлення. Крім DC Dimming оновлення включатиме оптимізацію роботи екранного сканера відбитків пальців для підвищення швидкості і точності його спрацьовування.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Huawei
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