Від продавців рису до гігантів ринку електроніки: як розвивалася компанія Sony

Наразі складно знайти людину, яка не має уявлення про компанію Sony та її продукти. Японський виробник створює ігрові приставки, смартфони, телевізори, фотоапарати та іншу електроніку, яка має попит серед споживачів.

Техно 24 підготував для вас історію бренду, який 7 травня відзначає 73 роки від моменту заснування.

Історія Sony починається після закінчення Другої Світової війни, коли у вересні 1945 року Масару Ібука повернувся в Токіо. Для початку, Масару і його однодумці зняли третій поверх в торговому центрі.

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Щоправда роком заснування компанії прийнято вважати 1946 рік, адже саме тоді талановитий підприємець Акіо Моріта та молодий інженер Масару Ібука відкрили в Токіо невелику майстерню радіодеталей. "Токійська науково-дослідна лабораторія", як назвали своє підприємство компаньйони, перший час випускала пристосування, які рідко знаходили свого покупця. А першим успіхом компанії стала розробка і серійний випуск короткохвильових приставок до радіоприймачів.



Акіо Моріта – засновник компанії Sony

Виробництво приймачів йшло чудово, але у людей не було грошей, щоб оплатити послуги компанії. Й тоді Ібука став брати плату рисом, що в умовах голодної Японії було більш ніж доречно. Перепродуючи рис, Ібука задумався над домашніми приладами, розробивши і втіливши в життя прилад для приготування рису.

Ібука і Моріта не відразу знайшли себе в бізнесі. Вони жадали створювати щось принципово нове, але спочатку випускали то приставки для радіоприймачів, то електричні "малювалки", то подушки з підігрівом.

Пошуки своєї справи увінчалися успіхом через 3 роки. У 1949 році Моріта купив американський магнітофон, поєднавши приємне з корисним – і музику можна було послухати, і придбання розібрати і досліджувати.

Носієм інформації в магнітофоні служив ненадійний і дорогий дріт, і японські інженери надихнулися ідеєю створення стрічкового магнітофона. Він мав вищу точність відтворення і давав змогу легко змінювати запис: потрібно було вклеїти новий фрагмент стрічки в потрібне місце.



Масару Ібука – ще один засновник компанії Sony

Ідея нового товару не була сприйнята співробітниками компанії "на ура" – занадто довго вони вислуховували фантастичні ідеї Масару і вже не довіряли їм. Було потрібно терміново довести колегам (а особливо бухгалтеру), що проект коштував грошей і зусиль.

Вже в 1950 році компанія випустила перший стрічковий магнітофон. Він важив 35 кілограм і коштував 170000 ієн, тобто 472 долари (зазначимо, технічний фахівець після університету тоді отримував 30 доларів в місяць). Однак на цьому розробники не планували зупинятися і вже в 1957 році представили перший транзисторний радіоприймач, однак під новим брендом – Sony.

Як з'явилася назва компанії Sony? Акіо Моріта і Масару Ібука усвідомлювали можливість виходу на світовий ринок і прагнули до цього всіма силами. Роблячи кроки до здійснення своєї мрії, компаньйони приділяли велике значення іміджу компанії. Застарілу назву корпорації змінили на просту SONY (sonus – "звук", sonny – "син", sunny – "сонячний").



Існує й інша версія походження назви компанії. Вона утворилась від комбінації латинського слова sonus ("звук") і англійського словосполучення sunny boys ("сонячні хлопці"; у англійському варіанті sonny-boys набуло в японському значення "малолітні генії"). Крім того, Моріта намагався знайти слово, якого немає ні в одній мові світу. Оскільки в японському звуки "сон-ні" нагадують слово, що позначає неуспішний бізнес (буквально: "втратити гроші"), було вирішено прибрати одну з букв n.

По-справжньому вдалим винаходом новоствореного бренду Sony став перший японський транзисторний радіоприймач, який представили в 1957 році. Транзисторні радіоприймачі багато в чому перевершили лампові – вони були компактними і краще ловили сигнал. З цього часу починається історія компанії як всесвітньо відомого виробника різних аудіопристроїв.

Sony – одна з перших японських корпорацій, що здійснили прорив на світовому ринку. Інноваційні проекти, задумані Акіо Морітою, часто викликали недовіру навіть серед співробітників компанії, суперечили маркетинговим дослідженням ринку.

Але талановитий менеджер цілком узяв на себе працю щодо просування продукції та створення світового іміджу компанії. Акіо не вірив негативним результатам досліджень, переконував колег у перспективності інноваційних розробок. Він вважав, що пропозиція породжує попит, і корпорація Sony повинна стати творцем унікальних і неповторних пропозицій.



Перший стрічковий магнітофон Sony

Провідний ідеолог Sony Сігеру Кобаясі вказує, що корпорація управляється відповідно "із суворим дотриманням дзен-буддистського принципу My", що робить управління ефективним.

У Sony даний принцип застосовується для відмови від дотримання суворих планів. Менеджеру корпорації відповідно до принципу Му необхідно демонструвати "максимальну гнучкість", що допомагає менеджеру не стати бюрократом, а корпорації "уникнути окостеніння, незважаючи на свої величезні розміри"

У 2001 році корпорація Sony створила спільне підприємство зі шведською компанією Ericsson з метою виробництва власних мобільних телефонів. У 2002 році вийшов перший телефон Sony Ericsson. Поступово додаючи свої винаходи в телефони, Sony представила серії Walkman і Cyber-shot. Але в 2011 році Ericsson відмовився від своєї частки в партнерстві. З наступного року всі мобільні телефони почали випускати лише під брендом Sony.

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В 2004 році заснували спільне з Samsung Electronics підприємство з виробництва рідкокристалічних дисплеїв на тонкоплівкових транзисторах S-LCD Corporation. Проте вже в 2012 році Sony продала свою частку корейським партнерам.

Ще одне спільне підприємство у сфері звукозапису було утворено в 2004 році з німецькою компанією Bertelsmann AG, воно отримало назву Sony BMG. В 2008 році воно перейшло під повний контроль Sony, а в 2009 році змінило назву на Sony Music Entertainment.



Sony PlayStation 2 визнана найбільш продаваною ігровою приставкою за всі часи

У 2012 році спільно з іншими японськими виробниками електроніки (Toshiba, Hitachi), а також державно-приватною корпорацією INCJ було створено підприємство Japan Display, що займається виробництвом екранів для мобільних пристроїв.

У тому ж році завершилася операція з поглинання частки Ericsson в колишньому спільному підприємстві Sony Ericsson. Почалося активне просування продукції Sony на ринок Android-смартфонів і планшетів.

Довгий час керівником компанії був Кадзуо Хіраї. Він почав свій шлях в Sony в музичному підрозділі в 1984 році, а потім переїхав в США для роботи в американському відділенні компанії. У 1995 році він перейшов в американський відділ Sony Computer Entertainment, незадовго до запуску першої PlayStation, і вже в 2003 році обійняв посаду генерального директора американського відділення Sony.



Кадзуо Хіраї

Вже в 2006, незабаром після запуску PlayStation 3, Хіраї змінив Кена Кутарагі на посаді глави ігрового підрозділу Sony. У 2012 році Хіраї зайняв пост генерального директора Sony і розгорнув ініціативу One Sony, яка спростила і підвищила ефективність діяльності компанії.

Однак, ще минулого року Хіраї передав свої повноваження колишньому фінансовому директору Кенічіро Йошіді. Саме Хіраї та Йошіда свого часу забезпечили перехід Sony від збиткового виробника різних пристроїв до прибуткової компанії, що спеціалізується на електронних компонентах та ігрових консолях.

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