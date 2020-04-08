Sony раптово показала новий геймпад для PlayStation 5 – DualSense

Компанія Sony абсолютно несподівано представила новий ґеймпад для консолі PlayStation 5. Він має футуристичний вигляд і називається DualSense.

Зображення нового геймпада компанія показала у своєму твітері.

Не пропустіть Ви все не так зрозуміли: Sony уточнила кількість зворотньо сумісних ігор PlayStation 5

A first look at DualSense, PS5’s new wireless controller.



More details and images: https://t.co/SuaUVDkyvD pic.twitter.com/ot5R1u5hsz — PlayStation (@PlayStation) April 7, 2020

Що відомо про DualSence

У жовтні минулого року корпорація розповідала про те, що новий геймпад здивує новаторською точковою вібрацією та динамічною важкістю натискання курків. Втім таких радикальних змін у дизайні ніхто точно не чекав.

Кнопку Share (поділитися) замінили на Create ( створити);

Геймпад отримав вбудований мікрофон для голосового чату;

Використовується вбудований акумулятор;

Кнопка PlayStation тепер у формі логотипу PlayStation;

Світлову панель перемістили – тепер вона розташована з боків сенсорної панелі;

Підключення за допомогою USB Type-C.

Новинка настільки відрізняється від попередників, що Sony вирішила не називати її DualShock. Варто зазначити, що дизайн геймпада остаточний. Він пройшов безліч змін та тестів серед різних груп геймерів.



Геймпад DualSence для PlayStation 5 / Sony

За словами виробника, DualSense перенесе гравців у віртуальний світ з "першого дотику", але при цьому він буде відчуватися органічним "продовженням" гри.

Геймпад буде двоколірний, крім того, логічно сподіватися, що дизайн самої PlayStation 5 буде виконаний у схожому стилі.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно