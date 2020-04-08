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Sony раптово показала новий геймпад для PlayStation 5 – DualSense

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Геймпад DualSence / Sony

Компанія Sony абсолютно несподівано представила новий ґеймпад для консолі PlayStation 5. Він має футуристичний вигляд і називається DualSense.

Зображення нового геймпада компанія показала у своєму твітері.

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Що відомо про DualSence

У жовтні минулого року корпорація розповідала про те, що новий геймпад здивує новаторською точковою вібрацією та динамічною важкістю натискання курків. Втім таких радикальних змін у дизайні ніхто точно не чекав.

  • Кнопку Share (поділитися) замінили на Create ( створити);
  • Геймпад отримав вбудований мікрофон для голосового чату;
  • Використовується вбудований акумулятор;
  • Кнопка PlayStation тепер у формі логотипу PlayStation;
  • Світлову панель перемістили – тепер вона розташована з боків сенсорної панелі;
  • Підключення за допомогою USB Type-C.

Новинка настільки відрізняється від попередників, що Sony вирішила не називати її DualShock. Варто зазначити, що дизайн геймпада остаточний. Він пройшов безліч змін та тестів серед різних груп геймерів.


Геймпад DualSence для PlayStation 5 / Sony

За словами виробника, DualSense перенесе гравців у віртуальний світ з "першого дотику", але при цьому він буде відчуватися органічним "продовженням" гри.

Геймпад буде двоколірний, крім того, логічно сподіватися, що дизайн самої PlayStation 5 буде виконаний у схожому стилі.

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Автор: Михайло Года
Теги: Ігри PlayStation Sony Новини Техно Ґаджети Техно
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