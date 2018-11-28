Sony випустила компакт-диск із рекордним об'ємом

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Sony випустила Blu-ray диск на 128 ГБ
Sony випустила Blu-ray диск на 128 ГБ / Getty Images

Незважаючи на те, що світ технологій вже давно перейшов на максимально компактні цифрові сховища даних, випуск Blu-ray дисків все ще залишається актуальним. Тому компанія Sony оголосила про вихід на ринки дисків із об'ємом 128 ГБ.

Про це повідомляє Geekon.

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Диск з ємністю, як у бюджетного вінчестера для ПК або повноцінною пам'яттю флагманського смартфона останніх років, необхідний в сучасному світі, на думку інженерів Sony, відразу з кількох причин. По-перше – якість зйомки відеоматеріалів, а особливо фільмів, з кожним роком зростає, вимагаючи все більше і більше простору на носії.

Blu-ray диск від Sony на 128 ГБ
Blu-ray диск від Sony на 128 ГБ

Другим же найбільш аргументованим мотивом випуску Blu-ray на 128 ГБ, в Sony бачать бажання компанії підтримувати згасаючу тенденцію фізичних колекцій шедеврів кінематографа. А так як сучасні і майбутні шедеври кіно стають все більш "ненажерливими" в плані вільного місця на дисках, то випуск рекордно об'ємного носія Blu-ray для японців здавався лише питанням часу.

Виконано сам диск за технологією BDXL, доопрацьованій найбільш передовими і унікальними напрацюваннями компанії Sony, що дозволить їй довгий час залишатися єдиним виробником компакт-дисків з ємністю понад 100 ГБ.

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Теги: Sony Техно Ґаджети
Джерело: Техно
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