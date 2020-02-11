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Sony запатентувала систему, яка допомагатиме проходити ігри

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Ілюстративне зображення / Фото з вільних джерел

Із глобалізацією ігрової індустрії геймерами стають дедалі більше користувачів, однак не всі із них профі в проходженні ігор. Саме для таких людей компанія Sony запатентувала систему, яка покликана підказувати гравцям, як їм проходити складні рівні.

Що відомо про патент

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Згідно з патентною заявкою, Sony хоче створити систему, яка буде враховувати загальну статистику всіх користувачів і на її основі підказувати геймеру, як справлятися з труднощами.

Наприклад, якщо 80% аудиторії здолали боса з першої спроби, користуючись певною зброєю або бронею, система порекомендує гравцеві застосувати саме їх.

Неприємні сюрпризи


Патентне зображення Sony

Особливо цікаво, що на представленій ілюстрації чітко видно характер можливих пропозицій про допомогу з боку системи. Якщо гравець відчуває труднощі, послужливий штучний інтелект запропонує йому розлучитися з певною сумою реальних грошей, щоб миттєво отримати потрібну річ і позбавити себе від необхідності розбиратися і вдосконалюватися в механіках гри.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Ігри Розробки Sony
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