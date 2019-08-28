SpaceX провела успішний тестовий політ прототипу Starhopper: вражаюче відео

Апарат Starhopper компанії SpaceX піднявся в повітря на висоту 150 метрів під час нових випробувань. Тепер Starhopper перетворять на статичний стенд для випробування двигунів Раптор, а сама компанія приступить до наступних тестів міжпланетного космічного корабля Starship, який повинен висадитись на Марс.

Глава та засновник компанії SpaceX Ілон Маск у своєму твітері опублікував вражаюче відео з польотом Starhopper в районі Бока-Чіка (штат Техас), та привітав усю команду з успішними випробування.

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На відео можна спостерігати, як прототип плавно піднімається у повітря, а потім опускається на стартовий майданчик. Політ тривав 57 секунд.

У понеділок SpaceX також планувала провести випробування прототипу корабля, однак тест було перенесено всього за кілька десятих секунди до пуску.

Вже через кілька місяців SpaceX приступить до випробування повноцінної версії корабля, Starship. Він також спершу здійснить "стрибок", але цього разу вже на 2 кілометри. Після цього корабель повинен здійснити повноцінний, щоправда, суборбітальний політ.

До речі, після успішного "стрибка" Starhopper, Ілон Маск у своєму твітері написав: "Одного разу Starship здійснить посадку на іржаві піски Марса".

One day Starship will land on the rusty sands of Mars pic.twitter.com/EfENYVdOzM — Elon Musk (@elonmusk) August 27, 2019

Наразі дві команди паралельно будують дві версії Starship – у Флориді та в Техасі, – використовуючи різні методи. Після завершення робіт SpaceX візьме кращі практики від обох команд і буде використовувати їх для будівництва повноцінних версій корабля.

Що відомо про Starship та Starhopper?Перший – космічний корабель, який у майбутньому компанія Ілона Маска планує використати для міжпланетного перельоту на Марс. Наразі тестові блоки корабля, власне Starhopper, призначені для випробувальних суборбітальних польотів, в ході яких будуть перевірені інженерні рішення, необхідні при будівництві великого корабля, який і полетить на Марс. Прототип виготовлений з легованої сталі і має діаметр близько 9 метрів.



Під час випробувальних польотів на ньому встановлений один двигун Raptor, який перебуває в процесі доопрацювання. В майбутньому SpaceX планує ставити на марсіанські кораблі по три таких двигуни.