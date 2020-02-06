SpaceX дозволила орендувати місце у своїх ракетах: ціни

Компанія SpaceX запустила сервіс, який дає змогу орендувати місце в ракеті для запуску супутників. Таку послугу компанія запустила спеціально для людей, у яких немає грошей на оренду цілої ракети.

Запуск ракети SpaceX може коштувати 60 мільйонів доларів за запуск.

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На сайті можна вибрати потрібний тип орбіти, куди потрібно доставити супутник (полярна, низька навколоземна або сонячно-синхронна). Також можна вибрати максимально ранню дату польоту. Наприклад, наразі можна вибрати дати з червня 2020 року.

Ціна

Вартість на послугу оренди ракети стартує від мільйона доларів при вантажі до 200 кг. При цьому за кожен зайвий кілограм потрібно буде додати до вартості 5 доларів.

Сервіс SpaceX вже працює

Користувачеві потрібно вказати загальну масу вантажу і сайт самостійно розрахує ціну. Також користувач отримає інформацію, які ракети доступні і на коли заплановано їхні пуски.

Спочатку потрібно вести перший внесок, розмір якого складає 5 тисяч доларів.

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