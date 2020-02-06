24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

SpaceX дозволила орендувати місце у своїх ракетах: ціни

459 Читать новость на русском
SpaceX дозволила орендувати місце в ракеті / vgolos.com.ua

Компанія SpaceX запустила сервіс, який дає змогу орендувати місце в ракеті для запуску супутників. Таку послугу компанія запустила спеціально для людей, у яких немає грошей на оренду цілої ракети.

Запуск ракети SpaceX може коштувати 60 мільйонів доларів за запуск.

До теми: SpaceX проведе чергові випробування Starship: корабель ефектно злетить і самостійно сяде

На сайті можна вибрати потрібний тип орбіти, куди потрібно доставити супутник (полярна, низька навколоземна або сонячно-синхронна). Також можна вибрати максимально ранню дату польоту. Наприклад, наразі можна вибрати дати з червня 2020 року.

Ціна

Вартість на послугу оренди ракети стартує від мільйона доларів при вантажі до 200 кг. При цьому за кожен зайвий кілограм потрібно буде додати до вартості 5 доларів.

SpaceX дозволила орендувати місце у своїх ракетах

Сервіс SpaceX вже працює 

Користувачеві потрібно вказати загальну масу вантажу і сайт самостійно розрахує ціну. Також користувач отримає інформацію, які ракети доступні і на коли заплановано їхні пуски.

Спочатку потрібно вести перший внесок, розмір якого складає 5 тисяч доларів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Олена Зеленська святкує день народження: що відомо про першу леді України
сьогодні
33858
Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно SpaceX Космос
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
4 лютого 21:10 Огляд смартфона Vivo Nex 3: потужний безрамковий флагман, який здатен дивувати
Михайло Года 1314
4 лютого 19:07 Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
Анастасія Можаровська 3773
4 лютого 16:30 10 цікавих фактів про Facebook
Ірина Полицька 782
3 лютого 11:08 15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
8005
3 лютого 09:04 Експерт: крутизна українських стартапів продовжує зростати
Євгенія Мазур 1805
Новини
Більше новин
Залиште відгук