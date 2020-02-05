SpaceX проведе чергові випробування Starship: корабель ефектно злетить і самостійно сяде

Компанія Ілона Маска готується до чергових випробувань корабля Starship. Наразі вона очікує дозволу на проведення висотного тесту. Це перше випробування, яке підтвердить спроможність гігантської ракети сідати й злітати багаторазово.

Як проходитиме тест

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Деякі деталі про перший серйозний тест "марсіанського корабля" Starship стали відомі із запиту, спрямованого SpaceX в американську Федеральну комісію із зв'язку (FCC). У період з березня по вересень компанія Ілона Маска планує запустити Starship на висоту в 20 кілометрів, а після цього спробує м'яко його посадити.

Від чиновників FCC SpaceX просить виділення діапазону частот для зв'язку з кораблем під час випробувального польоту – це стандартна практика. У разі успіху цей тест буде першим підтвердженням того, що Starship може злітати і сідати багаторазово.

Трохи про Starship

Для Ілона Маска це головний корабель майбутнього: на ньому він планує посилати експедиції на Марс і Місяць, перевозити вантажі та пасажирів на Землі.

Також використання Starship серйозно прискорить розгортання мережі комунікаційних супутників Starlink: зараз Falcon 9 виводить на орбіту по 60 супутників, а новий корабель може закинути до 400.



Starship на тлі Сатурна (ілюстрація) / SpaceX

Випробування пройдуть на космодромі компанії в Бока-Чіка, штат Техас. З минулого року там тестують прототип корабля – Starhopper з одним двигуном Raptor. В кінці січня там також окремо відчували паливний бак Strship. Як і передбачала програма тесту, під екстремальним тиском він ефектно вибухнув.

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