SpaceX пройшла важливий тест: США нарешті отримають власні пілотовані кораблі

Аби вже на початку 2020 року замінити російські "Союзи" в доставці на МКС американських астронавтів SpaceX потрібно було до кінця цього року десять разів поспіль успішно приземлити капсулу Crew Dragon. Кілька місяців тому Ілон Маск пообіцяв директору NASA Джиму Брайденстайну, що SpaceX встигне завершити цей етап випробувань до кінця грудня, і обіцянки своєї дотримав.

Однією з умов допуску Crew Dragon до пілотованих польотів було проведення поспіль десяти успішних випробувань нової парашутної системи Mark 3. Вчора компанія повідомила у своєму твітері, що десяте за рахунком випробування завершилося і SpaceX тепер на крок ближче до запуску на орбіту астронавтів.

До теми: На крок ближче до пілотованих місій: SpaceX провела успішні випробування корабля Crew Dragon

Yesterday the team completed the 10th successful multi-chute test in a row of Crew Dragon’s upgraded Mark 3 parachute design – one step closer to safely launching and landing @NASA astronauts pic.twitter.com/nfFjnKygB4 — SpaceX (@SpaceX) December 23, 2019

Для чого аж 10 випробувань

Парашутна система є дуже важливим елементом, який має бути добре перевіреним, щоб працювати безвідмовно. Саме ця система буде застосовуватися під час повернення з МКС, щоб уповільнити спуск Crew Dragon після входу капсули в атмосферу.

Це вже третя модифікація системи приземлення, що складається з чотирьох парашутів: двох витяжних і двох основних. Зокрема, в ній змінився матеріал, з якого виготовляють стропи, і використаний більш надійний шов.

Що далі

Зараз SpaceX планує перейти до наступного етапу підготовки Crew Dragon – випробувань системи аварійного переривання польоту, яка повинна спрацювати, якщо щось піде не так після старту. Crew Dragon підніметься на ракеті Falcon 9 і, після активації системи екстреної евакуації, спробує використовувати всі вісім своїх двигунів, щоб відстикуватися від неї і безпечно повернутися на Землю.

У листопаді компанія вже провела наземні вогневі випробування двигунів системи евакуації капсули Crew Dragon. Під час тестів системи порятунку SpaceX потрібно довести, що капсула Crew Dragon здатна гарантувати безпеку астронавтів, якщо під час старту виникне нештатна ситуація.

Дата пілотованого старту

Якщо всі випробування пройдуть добре, то пілотований пуск до МКС може відбутися вже у першому кварталі 2020 року. Відтак США отримає можливість самостійно виводити своїх астронавтів на американський сегмент МКС. Нагадаємо, що після закриття у 2011 році програми Space Shuttle американці користуються для цього російськими кораблями "Союз".

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До слова, окрім SpaceX над цим же завданням працює компанія Boeing, яка розробила корабель Starliner. Напередодні він здійснив тестовий політ, після якого повинно було здійснитися стикування з МКС та повернення на Землю. Однак, внаслідок неправильного налаштування бортового годинника Starliner вийшов не на ту орбіту та не зміг стикуватися з МКС.

Втім, корабель все ж здійснив успішну посадку. Відтак, спеціалісти NASA та Boeing зібрали необхідну інформацію для перевірки роботи систем корабля під час польоту та посадки.

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