SpaceX та інші космічні компанії об'єдналися проти Project Kuiper Безоза

На шляху амбітного проекту Джеффа Безоса Kuiper, який передбачає розміщення на орбіті понад 3000 телекомунікаційних супутників, з'явилася несподівана перешкода. SpaceX та інші гравці ринку вимагають від Amazon дотримуватися процедури, заявки в рамках якої не приймають з 2016 року.

Про проблеми, які не може вирішити навіть найбагатша людина у світі, пише Motherboard.

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Чим конкуренти загрожують Amazon

Проєкти SpaceX, OneWeb та інших операторів припускають запуск десятків тисяч супутників, і їх орбіти та частоти необхідно узгодити. Федеральна комунікаційна комісія (FCC) США закінчила приймати заявки для розподілу доступного діапазону частот у листопаді 2016 року, і дев'ять компаній встигли їх заповнити. Але не Amazon: проєкту Kuiper тоді ще не було.

Так що тепер компанія просить регулятора про особливу процедуру – а конкуренти, зрозуміло, наполягають, що це небезпечно.

Як розвивається "всесвітній інтернет"

OneWeb вже запустила шість із 650 супутників свого сузір'я, SpaceX Ілона Маска – 120 з 40 000, а в наступному році планує вивести на орбіту ще близько 1400.

Мережа Kuiper повинна об'єднати 3236 супутників, але поки на орбіті немає жодного.

Очевидна спроба Amazon відкинути правила підірве довіру до процесів Комісії, завдасть шкоди конкуренції і позбавить користувачів можливостей широкосмугового доступу,

– йдеться в заяві юристів SpaceX.

Ринок трансляції інтернет-сигналів оцінюється більш ніж в 100 мільярдів доларів на рік. І, що важливіше, приблизно таку ж суму додає до капіталізації компанії. За оцінкою Morgan Stanley, після введення системи Stralink в лад SpaceX може подорожчати до 120 мільярдів доларів.

Разом з тим, у разі невдачі компанія поступово втратить свою головну конкурентну перевагу – багаторазові ракети, проєкти яких розробляють зараз по всьому світу – і буде дешевшати, втрачаючи частку ринку.

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