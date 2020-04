SpaceX успішно вивела на орбіту ще 60 супутників системи Starlink

Через місяць після успішного попереднього запуску SpaceX, важка ракета-носій Falcon 9 увечері 22 квітня вивела на орбіту ще 60 супутників системи Starlink. Тепер в складі цієї системи зв'язку в навколоземному просторі знаходяться 420 космічних апаратів.

Це вже сьомий за рахунком запуск з травня 2019 року в рамках проєкту Starlink зі створення повномасштабної мережі супутників, яка забезпечить користувачів широкосмуговим доступом в інтернет з будь-якої частини планети. Про успіх сьомої місії глава SpaceX Ілон Маск повідомив у своєму твітері.

There are now 420 operational Starlink satellites — Elon Musk (@elonmusk) April 22, 2020

Як проходив запуск

Старт ракети Falcon 9 пройшов за планом. Через 15 хвилин після старту група супутників Starlink, маса кожного з яких становить 260 кг, відокремилася від другого ступеня і почала виходити на еліптичну орбіту висотою від 212 до 386 км.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/h3e6QmKRue — SpaceX (@SpaceX) April 22, 2020

Далі фахівці SpaceX будуть перевіряти їх працездатність. Супутники будуть використовувати свої іонні двигуни для підйому на робочу орбіту висотою 550 км.

Посадка багатораового ступеня

Після двох невдач поспіль багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9 таки здійснив успішну посадку на плавучу платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані на відстані в 630 км від космодрому на мисі Канаверал. Це був її четвертий робочий запуск.



Момент посадки багаторазового ступеня ракети Falcon 9

Відео запуску ракети SpaceX місії Starlink:

Що таке Starlink?Це проєкт системи навколоземних супутників SpaceX для дешевого і швидкісного інтернету. Тепер Starlink планує пропонувати послуги в деяких частинах США й Канади, після 24-х запусків компанія надаватиме такі послуги по всьому світу.



SpaceX оцінює витрати на проєкт приблизно в межах 10 мільярдів доларів. Разом з тим, завдяки Starlink Маск має намір заробляти гроші для розвитку та роботи SpaceX. Компанія Маска не єдина, хто хоче створити інтернет-мережі на орбіті: цим займаються ще кілька приватних компаній.

