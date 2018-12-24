SpaceX успішно вивела на орбіту військовий супутник США

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SpaceX вивела на орбіту Землі військовий супутник США
SpaceX вивела на орбіту Землі військовий супутник США / spacex

Компанія SpaceX успішно вивела на орбіту супутник GPS III SV01 військово-повітряних сил США. Це перше подібне державне замовлення за військовим контрактом в історії компанії.

Про це повідомила прес-служба компанії.

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Ракета-носій Falcon 9 успішно стартувала з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида. 

Зазначимо, що до цього запуск чотири рази відкладався через технічні проблеми та несприятливі погодні умови.

Це перший запуск за контрактом з військовим відомством США, виконаний SpaceX.

Виведений на геостаціонарну орбіту апарат, вироблений корпорацією Lockheed Martin, стане першим супутником GPS третього покоління.

Вага супутника склала 3,8 тонни. Він стане першим апаратом третього покоління у планованому орбітальному угрупованні з 32 супутників. Саме такими сучасними супутниками хочуть поступово замінити застарілі апарати, які наразі забезпечують GPS-сигнал по всьому світу.

Що таке Falcon 9?Це ракета-носій, що належить до класу Falcon. А 9 у назві означає кількість двигунів у ракеті. Falcon 9 вперше запустили 4 червня 2010 року, і з того часу вона пройшла дві суттєві модернізації.

Теги: Техно Космос SpaceX Новини США
Джерело: 24 Канал
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