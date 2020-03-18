SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з місією Starlink 5: на орбіту виведено 60 супутників

Компанія Ілона Маска здійснила успішний запуск ракети в рамках проєкту Starlink. Метою проєкту є розгортання глобального угруповання супутників зв'язку. Цікаво, що перший ступінь ракети здійснив вже свій п'ятий політ.

Ракета успішно стартувала 18 березня із космодрому на мисі Канаверал, Флорида, США.

Цікаво Ілон Маск: Зв'язок супутників Starlink можна буде використовувати для змагань геймерів

Деталі місії

Під час чергового запуску на орбіту відправили звичні 60 супутників. Партія оснащена антенами Ku- і Ka-діапазонів. Також в SpaceX повідомляють, що починаючи з другої версії всі компоненти супутника "на 100% піддаються знищенню".

Тобто після завершення свого терміну експлуатації на орбіті, апарат повністю згорить в земній атмосфері. Загальна маса корисного навантаження на цьому запуску становить 15400 кг (60 по 260 кг). Супутники виведені безпосередньо на робочу орбіту, звідки самостійно перемістяться кожен в свою точку, розповідає Alpha Centauri.



Пак супутників завантажений в обтічник для виведення на орбіту

Доля першого ступеня

Наразі остаточно не відомо, але швидше за все перший ступінь ракети не здійснив успішну посадку на платформу. Найближчим часом SpaceX повідомить про це детальніше. Крім того компанія також повідомить про те, чи вдалося все ж спіймати обтічники ракети. Їх спробують піймати морські кораблі SpaceX - Ms. Tree і Ms. Chief.

Відео запуску ракети Falcon 9 компанії SpaceX місії Starlink 5:

Супутники заваджають астрономам

Плани з розгортання великих супутникових угруповань турбують астрономів, оскільки яскраві апарати можуть заважати оптичним спостереженнями. SpaceX взяли це до уваги і пообіцяли вжити належних заходів, щоб знизити яскравість супутників і зменшити їх вплив на наукові спостереження.

Що таке Starlink?Це проєкт системи навколоземних супутників SpaceX для дешевого і швидкісного інтернету. Вже після шести запусків Starlink планує пропонувати послуги в деяких частинах США й Канади, після 24-х – по всьому світу. SpaceX оцінює витрати на проєкт приблизно в межах 10 мільярдів доларів. Разом з тим, завдяки Starlink Маск має намір заробляти гроші для розвитку та роботи SpaceX. Компанія Маска не єдина, хто хоче створити інтернет-мережі на орбіті: цим займаються ще кілька приватних компаній.

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