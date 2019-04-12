SpaceX успішно здійснила перший комерційний запуск Falcon Heavy (фото)

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Старт Falcon Heavy
Старт Falcon Heavy / Скріншот

Надважка ракета-носій Falcon Heavy компанії SpaceX стартувала з мису Канаверал. Це перший комерційний і другий, після випробувань, запуск в історії Falcon Heavy. Ракета успішно вивела на орбіту саудівський супутник зв'язку Arabsat 6A.

Онлайн-трансляція запуску проводилася на Yotube-каналі компанії SpaceX. Ракета видовищно відірвалася від стартової платформи о 01:35 за Києвом. Через 4 хвилини після старту від Falcon Heavy відділилися три ступені – два бічних прискорювачі та центральна розгінна ступінь.

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Бічні прискорювачі SpaceX сіли на спеціально підготовлені майданчики на базі ВПС. Розгінна ступінь сіла трохи згодом на плавучу платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані. Цього разу всі три ступені успішно здійснили посадку.

SpaceX, Ілон Маск, Falcon Heavy
Успішна посадка бокових прискорювачів

SpaceX, Falcon Heavy, Ілон Маск
Прискорювач на платформі Of Course I Still Love You

SpaceX, Falcon Heavy, Ілон Маск
Момент успішного виведення саудівського супутника Arabsat 6A на орбіту

Космічне агенство NASA у своєму офіційному Twitter привітало компанію SpaceX з успішним запуском ракети Falcon Heavy. Ілон Маск у відповідь висловив вдячність NASA від імені усієї команди SpaceX.

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Теги: Техно Космос SpaceX Ілон Маск Новини США Саудівська Аравія
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