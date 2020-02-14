SpaceX визначилася з датою першого пілотованого запуску Crew Dragon

Лише кілька бюрократичних процедур відділяє SpaceX від першого пілотованого запуску до МКС корабля Crew Dragon з астронавтами на борту. Усе технічне обладнання, включаючи носій і корабель, повністю готові до початку пілотованих місій. Старт запланований на 7 травня. Ще трохи і SpaceX відбере у Роскосмосу контракт на доставку американців на МКС.

Представники NASA повідомили, що компанія SpaceX провела всі необхідні підготовчі заходи для відправки на орбіту корабля Crew Dragon з екіпажем на борту. Тепер належить заповнити безліч документів, пише BI.

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Пілотований політ Crew Dragon

Старт, попередньо запланований на 7 травня. Це буде першим польотом людини в космос на приватному комічному кораблі. Всі тестові польоти Crew Dragon пройшли гладко, включаючи випробування системи порятунку екіпажу, і тепер SpaceX має владнати справи з паперами, щоб отримати остаточний допуск до пілотованих польотів.

Марк Гейер, директор Космічного центру Джонсона, підтвердив, що старт ракети запланований на 7 травня. Він додав, що це поки неофіційна дата, і плани ще можуть змінитися – старт може відбутися в квітні, травні або червні.

Раніше компанія показала корабель Crew Dragon який здійснюватиме перший пілотований політ до МКС приватною компанією.

The Crew Dragon spacecraft that will fly @NASA astronauts @AstroBehnken and @Astro_Doug to and from the @Space_Station undergoing electromagnetic interference testing pic.twitter.com/qSh8QHfwrn — SpaceX (@SpaceX) February 11, 2020

У SpaceX підтвердили, що корабель готовий до польоту. Запуск Crew Dragon відкриє для США можливості постійної присутності на МКС завдяки власним кораблям, раніше для цього NASA купувало місця на російських кораблях "Союз".

Поповнення штату SpaceX

Також стало відомо, що у SpaceX з'явився новий консультант – Білл Герстенмайєр, колишній глава пілотованої програми NASA і один з найвпливовіших фахівців в області космонавтики, визнаний не тільки в США, але і в інших країнах.

Участь в пілотованих програмах NASA завершує зусилля SpaceX зі створення багатопрофільної космічної корпорації. Вона вже давно відправляє на орбіту різні супутники, в тому числі важкі, роблячи істотний тиск на ціни своїх конкурентів.

Новий етап

Space X також створює власну систему супутникового зв'язку і вже стала власником найбільшого сузір'я, випередивши за кількістю вже виведених апаратів усіх супутникових операторів разом узятих. Тепер компанія близька до того, щоб стати основним перевізником астронавтів на МКС. Роскосмос зі своїми одноразовими ракетами і одноразовими кораблями просто не зможе конкурувати з компанією Ілона Маска.

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