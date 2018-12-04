SpaceX встановила рекорд: перший ступінь Falcon 9 запустили в космос втретє

Компанія SpaceX вперше використовувала перший ступінь ракети Falcon 9 втретє за цей рік. Це стало рекордним показником для компанії. Запуск пройшов успішно.

Про це пише itc.ua.

Ракета Falcon 9 стартувала з бази Ванденберг у США 3 грудня о 20:32. На 11 хвилині після старту перший ступінь успішно приземлилася на плавучу платформу в Тихому океані. Його планують використовувати повторно.

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У той же час другий ступінь вивів вантаж на заплановану орбіту і вже прийшло підтвердження про розгортання кількох супутників.

To allow for time to replace parts of an @ISS_Research experiment, the launch of the @SpaceX cargo resupply mission to the International @Space_Station is now targeted for 1:16pm ET on Wed., Dec. 5. Details: https://t.co/EvShjud5ws pic.twitter.com/4Ug8xmfs69 — NASA (@NASA) 4 грудня 2018 р.

Falcon 9 launches 64 payloads to orbit for the Spaceflight SSO-A: SmallSat Express mission, marking SpaceX’s 19th launch in 2018. pic.twitter.com/oeX98v1t2N — SpaceX (@SpaceX) 4 грудня 2018 р.

Falcon 9’s first stage booster for this mission previously completed two launches and landings this year. pic.twitter.com/VXkN0IEGVR — SpaceX (@SpaceX) 3 грудня 2018 р.

Завдяки багаторазовому використанню ракет і космічних апаратів SpaceX істотно знижує вартість доставки вантажів на орбіту.

Наразі повторний запуск ракети Falcon 9 коштує близько 50 мільйонів доларів. При цьому, в теорії компанія розраховує на здешевлення до 5 мільйонів доларів.

Що таке Falcon 9? Це ракета-носій, що належить до класу Falcon. А 9 у назві означає кількість двигунів у ракеті. Falcon 9 вперше запустили 4 червня 2010 року, і з того часу вона пройшла дві суттєві модернізації.

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