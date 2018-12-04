SpaceX встановила рекорд: перший ступінь Falcon 9 запустили в космос втретє

361 Читать новость на русском
SpaceX знову запустила Falcon 9
SpaceX знову запустила Falcon 9 / Фото з соцмереж

Компанія SpaceX вперше використовувала перший ступінь ракети Falcon 9 втретє за цей рік. Це стало рекордним показником для компанії. Запуск пройшов успішно.

Про це пише itc.ua.

Ракета Falcon 9 стартувала з бази Ванденберг у США 3 грудня о 20:32. На 11 хвилині після старту перший ступінь успішно приземлилася на плавучу платформу в Тихому океані. Його планують використовувати повторно.

Читайте також: Ракета "Союз" успішно доставила астронавтів на орбіту: фото та відео запуску

У той же час другий ступінь вивів вантаж на заплановану орбіту і вже прийшло підтвердження про розгортання кількох супутників.

Завдяки багаторазовому використанню ракет і космічних апаратів SpaceX істотно знижує вартість доставки вантажів на орбіту.

Наразі повторний запуск ракети Falcon 9 коштує близько 50 мільйонів доларів. При цьому, в теорії компанія розраховує на здешевлення до 5 мільйонів доларів.

Що таке Falcon 9? Це ракета-носій, що належить до класу Falcon. А 9 у назві означає кількість двигунів у ракеті. Falcon 9 вперше запустили 4 червня 2010 року, і з того часу вона пройшла дві суттєві модернізації.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Космос SpaceX
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
3 грудня 21:03 Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
1573
Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту
2 грудня 20:25 Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту
Ірина Полицька 1824
Хто такий Мартін Купер: батько мобільного телефону з українським корінням
2 грудня 16:31 Хто такий Мартін Купер: батько мобільного телефону з українським корінням
Женя Котик 1690
Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
1 грудня 20:05 Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 6153
Якщо смартфон вкрали: 5 додатків, які стануть в пригоді
1 грудня 14:02 Якщо смартфон вкрали: 5 додатків, які стануть в пригоді
Блог Медіа 2009
ZTE представила ще один потужний ігровий смартфон – Nubia Red Magic Mars
29 листопада 12:08 ZTE представила ще один потужний ігровий смартфон – Nubia Red Magic Mars
630
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук