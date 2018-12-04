SpaceX встановила рекорд: перший ступінь Falcon 9 запустили в космос втретє
Компанія SpaceX вперше використовувала перший ступінь ракети Falcon 9 втретє за цей рік. Це стало рекордним показником для компанії. Запуск пройшов успішно.
Про це пише itc.ua.
Ракета Falcon 9 стартувала з бази Ванденберг у США 3 грудня о 20:32. На 11 хвилині після старту перший ступінь успішно приземлилася на плавучу платформу в Тихому океані. Його планують використовувати повторно.
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У той же час другий ступінь вивів вантаж на заплановану орбіту і вже прийшло підтвердження про розгортання кількох супутників.
Завдяки багаторазовому використанню ракет і космічних апаратів SpaceX істотно знижує вартість доставки вантажів на орбіту.
Наразі повторний запуск ракети Falcon 9 коштує близько 50 мільйонів доларів. При цьому, в теорії компанія розраховує на здешевлення до 5 мільйонів доларів.
Що таке Falcon 9? Це ракета-носій, що належить до класу Falcon. А 9 у назві означає кількість двигунів у ракеті. Falcon 9 вперше запустили 4 червня 2010 року, і з того часу вона пройшла дві суттєві модернізації.
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