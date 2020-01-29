SpaceX запускає Falcon 9 з черговою партію супутників Starlink: пряма трансляція

Компанія Ілона Маска знову виведе на орбіту Землі чергову партію супутників для проєкту Starlink, який повинен забезпечити планету глобальним супутниковим інтернетом.

Цей пуск буде ювілейним для SpaceX, а саме вже 80-м з моменту існування компанії. Також це третій запуск в рамках місії Starlink.

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Інформація про запуск

Запуск повинун був пройти ще 20 січня і вже кілька разів переносили через несприятливі погодні умови. SpaceX виведе на орбіту 60 супутників, а також спробує зловити частини обтічника ракети.



Чергова партія супутників Starlink

Пряму трансляцію запуску можна переглянути тут:

Що таке Starlink?Це проєкт системи навколоземних супутників SpaceX для дешевого і швидкісного інтернету. Вже після шести запусків Starlink планує пропонувати послуги в деяких частинах США й Канади, після 24-х – по всьому світу. SpaceX оцінює витрати на проєкт приблизно в межах 10 мільярдів доларів. Разом з тим, завдяки Starlink Маск має намір заробляти гроші для розвитку та роботи SpaceX. Компанія Маска не єдина, хто хоче створити інтернет-мережі на орбіті: цим займаються ще кілька приватних компаній.

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