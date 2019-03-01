SpaceX запустить корабель Crew Dragon з жіночим манекеном на борту

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"Пасажирка" Crew Dragon
"Пасажирка" Crew Dragon / businessinsider.com

2 березня компанія SpaceX запустить тестовий варіант пасажирської капсули Crew Dragon. Цікаво, що на борту буде жіночий манекен.

Як пише Business Insider, на борту також буде 180 кг вантажу.

Старт запуску запланований на 2 березня, о 9:49 за київським часом.

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Що за манекен. Цей "жіночий" манекен отримав ім’я "Ріплі" – на честь героїні фільму "Чужий" Сігурні Уівер. Манекен буде оснащено датчиками перевантажень, які дадуть змогу припустити, як себе почуватимуть люди під час польотів до Міжнародної космічної станції.

Чому ця програма важлива для США? Це комерційна програма NASA для перевезення екіпажу на борт станції. Вартість проекту 8 мільярдів доларів. США не відправляє людей у космос із 2011 року. З того часу NASA користується послугами "Роскосмосу" і кораблями "Союз". Тож саме Crew Dragon має замінити США російські "Союз".

Запуск Crew Dragon: старт 2 березня о 9:49 за київським часом

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Теги: Техно Новини Техно SpaceX Космос
Джерело: 24 Канал
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