SpaceX збирається підірвати Falcon 9

Компанія SpaceX проведе заплановані випробування системи аварійної евакуації пілотованої капсули Crew Dragon. Водночас фахівці NASA оцінять здатність SpaceX справлятися з екстреними ситуаціями.

Рано вранці в суботу, 18 січня (о 14:45 за Києвом), компанія Ілона Маска планує запустити ракету Falcon 9 з космодрому у Флориді і підірвати її у повітрі через кілька хвилин після зльоту.

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Для чого SpaceX підриватиме ракету

Це частина випробувань пілотованого корабля Crew Dragon, мета яких – продемонструвати можливість компанії долати позаштатні ситуації. Якщо випробування пройдуть успішно –SpaceX наблизиться до першого польоту Falcon 9 з астронавтами на борту.

Falcon 9 and Crew Dragon went vertical and the crew access arm was extended last night ahead of tomorrow’s in-flight demonstration of the spacecraft’s launch escape system. The four-hour launch window opens at 8:00 a.m. EST, 13:00 UTC → https://t.co/gtC39uBC7z pic.twitter.com/dS6R3hCgZi — SpaceX (@SpaceX) January 17, 2020

Випробування аварійного переривання польоту – один з останніх етапів підготовки SpaceX до програми Commercial Crew. Ця урядова ініціатива спрямована на розвиток американської космонавтики в цілому і дозволить відмовитися від послуг "Роскосмосу" з відправки астронавтів на МКС. Протягом останніх шести років SpaceX розробляє для цих цілей капсулу Crew Dragon.

Суботній тест продемонструє ефективність запасного плану, який повинна була розробити компанія на випадок аварії. Наприклад, якщо одна з ракет почне руйнуватися під час зльоту.

NASA хоче бути впевнена, що попри несправність, астронавти повернуться додому живими.

Анімований план запуску Crew Dragon:

Підготовка до випробувань

Інженери SpaceX оснастили капсулу вісьмома двигунами SuperDraco. Якщо спрацює аварійна система, вони активуються та віднесуть капсулу в сторону від небезпечної ракети. Коли Crew Dragon виявиться досить далеко, розкриються чотири парашути, і астронавти м'яко опустяться на поверхню Атлантичного океану. За ходом випробувань спостерігатимуть фахівці NASA, а ВПС США допоможуть з поверненням капсули.

SpaceX вже проводила випробування аварійних систем Crew Dragon раніше, але не в повітрі. У листопаді компанія успішно завершила наземні вогневі випробування двигунів системи евакуації капсули.

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