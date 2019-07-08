Spotify в Україні: коли сервіс буде доступний українцям

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Коли Spotify буде доступний українцям
Коли Spotify буде доступний українцям / Unsplash

Ще в березні цього року в мережі з'явилася інформація, що один із найпопулярніших музичних стрімінгових сервісів Spotify буде доступний в Україні, Росії та ще низці країн СНД. Тоді, як росіяни вже дізналися ціну підписки на Spotify, для українців ймовірність появи сервісу досі залишається примарною.

Коли Spotify може з'явитися в Україні? Коли в мережі опублікували перші згадки про Spotify в Україні, окреслили також ймовірні терміни запуску: літо – осінь 2019 року. Однак в берлінському офісі Spotify наполягають на тому, що найближчим часом не планують виходити на український ринок.

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Чому Spotify все таки може зайти в Україну? Хоча німці й відкидають подібну інформацію, але все йде саме до того, щоб Spotify повноцінно з'явився в Україні. Співробітники шведського музичного стрімінгового сервісу знають про те, що українські користувачі дуже чекають, коли компанія прийде на ринок і часто звертаються в службу підтримки з проханням повноцінно запустити сервіс у нас.

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Крім того, на початку березня після оновлення сервіс частково почав переходити на російську мову, що вселяє надію в наших користувачів.

Зараз же Spotify в країнах, де немає офіційного представництва, можна користуватися тільки через VPN.

Що таке Spotify? Це один з найпопулярніших музичних стрімінгових сервісів. Більше, ніж 83 мільйони людей в усьому світі мають платну підписку на Spotify. Загальне ж число користувачів платформи перевищує 100 мільйонів осіб.

Хоча офіційно Spotify в Україні не працює, проте додатком багато хто користується. Для реєстрації потрібно, щоб IP-адреса світився з країни, в якій сервіс має офіційний офіс.

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