S.T.A.L.K.E.R. 2: з'явився перший офіційний постер

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S.T.A.L.K.E.R. 2: нова інформація
S.T.A.L.K.E.R. 2: нова інформація

Українські розробники із GSC Game World, які є авторами культової гри S.T.A.L.K.E.R., раптово випустили у мережу перший офіційний трейлер продовження шутера S.T.A.L.K.E.R. 2.

Як відомо, востаннє про S.T.A.L.K.E.R. 2 ми чули у травні минулого року.

Певну активність в інтернеті почали демонструвати у січні. Тоді офіційна сторінка S.T.A.L.K.E.R в Facebook почала ділитися спогадами 8-річної давнини.

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При цьому за останні кілька днів там були розміщені десятки нових публікацій. Тепер з'явилась ілюстрація з оновленим логотипом. Фанати припускають, що продовження можуть випустити у річницю Чорнобиля.

Що таке S.T.A.L.K.E.R .? Це серія ігор, випущена в 2007 році, заснована на повісті "Пікнік на узбіччі" братів Стругацьких, а також відзнятого за її мотивами фільму режисера Андрія Тарковського "Сталкер". Дія шутера відбувається альтернативному світі на Чорнобильській АЕС в 1986 році. За чутками, екшен вийде в 2021 році.

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Теги: Новини Техно Чорнобиль Техно Ігри
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