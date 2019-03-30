S.T.A.L.K.E.R. 2: з'явився перший офіційний постер
Українські розробники із GSC Game World, які є авторами культової гри S.T.A.L.K.E.R., раптово випустили у мережу перший офіційний трейлер продовження шутера S.T.A.L.K.E.R. 2.
Як відомо, востаннє про S.T.A.L.K.E.R. 2 ми чули у травні минулого року.
Певну активність в інтернеті почали демонструвати у січні. Тоді офіційна сторінка S.T.A.L.K.E.R в Facebook почала ділитися спогадами 8-річної давнини.
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При цьому за останні кілька днів там були розміщені десятки нових публікацій. Тепер з'явилась ілюстрація з оновленим логотипом. Фанати припускають, що продовження можуть випустити у річницю Чорнобиля.
Що таке S.T.A.L.K.E.R .? Це серія ігор, випущена в 2007 році, заснована на повісті "Пікнік на узбіччі" братів Стругацьких, а також відзнятого за її мотивами фільму режисера Андрія Тарковського "Сталкер". Дія шутера відбувається альтернативному світі на Чорнобильській АЕС в 1986 році. За чутками, екшен вийде в 2021 році.
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