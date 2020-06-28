SpaceX вже почала приймати заявки на підключення до супутникового інтернету Starlink. Попри зростаючу кількість супутників, не менш важливо створити мережу з наземних станцій. Інформації про ці пристрої поки мало. Зовсім недавно одному з користувачів Reddit вдалося зафіксувати "НЛО на паличці", яке раніше анонсував Ілон Маск.

Саме так Маск описував базові станції-прийомники, які забезпечуватимуть стійкий прийом сигналу з супутників Starlink, повідомляє 24 канал. Довгий час ніхто й гадки не мав який саме вигляда матимуть ці приймачі і зараз з'явилися фото.

Не пропустіть SpaceX почала прийом заявок на підключення до супутникового інтернету Starlink

Фото приймачів Starlink

У минулому в мережі з'являлася інформація, що приймачі Starlink будуть нагадувати тарілку НЛО, встановлену на невеликій штир. З легкої руки користувача Reddit під ніком Darkpenguin22, стало відомо, як ці пристрої будуть виглядати в реальності.



Антена системи Starlink, що приймає сигнал з супутника



Реддітор зафіксував станції прийому й тестування інтернету Starlink

Термінал складається з двох частин: обтічника округлої форми діагоналлю приблизно 1,5 метра, що виконує захисну функцію, і безпосередньо самої антени, виконаної у формі невеликого диска на тонкій металевій ніжці. Як видно, приймачі дійсно нагадують "НЛО на паличці".

За словами представників SpaceX, перший етап створення інтернету Starlink включає розгортання 1600 супутників на висоті 550 кілометрів. З цією метою компанія проводить запуск по 60 пристроїв кожні два тижні.

Тестування системи з публічним доступом може початися вже після введення в експлуатацію 800 супутників. Завдяки тому, що супутники знаходяться на наднизьких орбітах, сигнал буде йти практично без затримок. Головна ж проблема полягає в побудові мережі наземних терміналів, за допомогою яких і буде забезпечуватися доступ до інтернету.

Цікаво Маск пояснив, як модифікують Starship для висадки корабля на Місяць

Скільки коштуватиме інтернет від Маска

У минулому Ілон Маск заявляв, що вартість такої антени складе близько 200 доларів, але на думку експертів, деякі компоненти для подібного апарату коштують не менше 1500 доларів. У скільки в підсумку обійдеться даний пристрій — поки неясно. Також наразі невідомі й умови доступу до супутникового інтернету.