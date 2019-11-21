Прототип марсіанського корабля Starship Mk1 від SpaceX вибухнув під час випробувань: відео

Компанія SpaceX провела випробування прототипу корабля Starship Mk1, який планують використовувати для колонізації Марсу. Тестування відбувалось на полігоні в Бока-Чіка на півдні Техасу і завершилось випробовування вибухом прототипу.

Як передає сайт NASA, прототип проходив стандартний тест, який перевірити, чи витримає він екстремально холодні температури (з якими він може зіштовхнутись під час реальної місії).

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Під час експерименту трапився вибух – верхня частина корабля відокремилася і зробила некерований політ, піднявшись на висоту близько 150 метрів. При цьому, ніхто із команди не потраждав.

Постраждалих в результаті аварії немає.

Що кажуть у SpaceX

У Маска вже виступили із заявою з цього приводу. Там повідомили, що результат був несподіваний.

"Метою тесту було максимальне підвищення тиску в системах, тому результат не був повністю несподіваним. Потерпілих не було, і це не був серйозний удар для нас", – кажуть в компанії.

Відреагував на новину і CEO SpaceX Ілон Маск. Він сказав, що це ніяким чином не вплине на подальші тестування Starship. При цьому він наголосив, що Mk1 був лише зразком, а дизайн польотного апарату буде іншим.

Наразі Starship готує другий прототип Starship (Mk2), який має виконати суборбітальний політ слідом за Mk1. У першій половині 2020 року наступний прототип Mk3 або Mk4 відправиться в перший орбітальний політ.

Starship Mk1 від SpaceX вибухнув під час випробувань: відео

Що відомо про марсіанську місію Маска? SpaceX планує розробити проект, що дасть змогу перевозити людей та вантажі на Марс і назад. Розробляють навіть будинки для Марсу, в яких мають жити люди. В далекій перспективі, на Марс можна перенести виробництва, а також видобувати там корисні копалини. За задумом Маска, першу таку місію на Червону планету мають запустити вже у 2025 році.

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