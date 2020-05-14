Стартап Sonantic показав штучний інтелект, здатний "плакати" наче людина: відео

Коли мова заходить про голосових помічників на зразок Алекси або Сірі, такі епітети, як "емоційний" або "виразний" не здаються слушними. Швидше, вони звучать нейтрально-ввічливо – що непогано для асистента, але не для кіно, ігор або інших творінь. Стартап Sonantic розробляє ШІ, вміє переконливо плакати і передавати "глибокі людські емоції".

Британський стартап Sonantic, який залучив в квітні 2,3 млн євро, показав відео, в якому представлені можливості технології штучного інтелекту по імітації людських емоцій, пише TechCrunch.

Цікаво Штучний інтелект передбачає COVID-19 за чотирма симптомами: наскільки ефективний результат

Для чого потрібен ШІ Sonantic

Продукт Sonantic – програма для редагування звукової інформації, що включає безліч різних голосових моделей, створених на основі голосів живих акторів.

Ми розбираємося у всіх тонкощах голосу, нюансах дихання. Голос сам повинен розповідати історію,

– пояснила Зіна Куреші, співзасновник Sonantic.

Всі голоси, які можна почути в цьому відео, створені ШІ:

Не пропустіть Потворна футболка робить власника невидимим для розпізнавання камерами

Де застосують Sonantic

Стартап вже співпрацює з низкою виробників ігор, яким часто доводиться записувати тисячі рядків діалогів. Використання аудіоредактора дозволить розробляти гру швидше, змінювати голос під різні ігрові обставини – наприклад, якщо персонаж говорить під час бігу – і не втрачати "природність", коли за сценарієм потрібно заплакати або закричати.



Штучний інтелект застосовуватимуть для озвучки ігор та фільмів

Тобто актори озвучки не потрібні?

Розробники не вважають, що їхня технологія повністю витіснить акторів, скоріше, вона повинна стати чимось на зразок комп'ютерної графіки в області звуку. Вона дозволить розповісти нові історії фантастичним чином.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно