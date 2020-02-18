Стартап Dixa залучив 36 мільйонів доларів: набирає працівників у Києві

Датський стартап Dixa заявив, що залучив нові інвестиції в розмірі 36 мільйонів доларів. Лід-інвестором став фонд Notion Capital, а партнерами – Project A Ventures і SEED Capital.

Як пише Techcrunch.com, стартап Dixa має офіси у Копенгагені, Лондоні, Берліні, Києві та Львові, де розробляють платформу для підтримки користувачів.

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На що витратять кошти

Як кажуть у Dixa, інвестиції направлять на прискорення продуктової розробки і на пошук нових співробітників.

Зокрема, нових людей набирають у київський офіс стартапу. Зокрема, на сайті для пошуку роботи бачимо вакансію Business Development Representative.

Крім того, нових працівників доберуть і в офіс команді в Копенгагені. Загалом планують взяти на роботу 20 нових співробітників.

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Що відомо про Dixa?

Стартап Dixa заснували у 2015 році. У компанії розробляють рішення, що дає змогу об'єднати запити з різних каналів – телефон, e-mail, Facebook Messenger, WhatsApp і SMS – і зв'язати їх із співробітниками. Ця розробка має замінити кол-центри, яке у стартапі називають "застарілим рішенням".

Цей продукт стартап запустив у 2018 році. А вже у 2019 році вдалось залучити 14 мільйонів доларів інвестицій. З моменту запуску кількість працівників Dixa збільшилась від 12 до 120 співробітників.

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