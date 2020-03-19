Стартап Everlywell запустив набори для діагностики коронавірусу вдома

Компанія Everlywell із США відома, як виробник лабораторних наборів для проведення тестування в домашніх умовах. Вона вирішила внести свій вклад у боротьбу з COVID-19 та розробила тест-системи, які може використовувати кожен.

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Як працює система

Тестовий набір Everlywell включає обладнання для збору на основі тампонів, а також матеріали для доставки. Вони гарантують безпечне транспортування зразка в рамках вимог з перевезення небезпечних вантажів, щоб запобігти будь-якому можливому ризику для перевізників пошти чи кур'єрів, повідомляє Techcrunch.

Зібрані зразки випробовуються лабораторіями, сертифікованими на тестування COVID-19 відповідно до дозволу на екстрене використання FDA, виданого для сприяння нарощуванню американських можливостей для тестування.

Компанія також включає в набір етикетки для доставки зразків. Зазначається що результати будуть доступні в безпечному онлайн-форматі протягом 48 годин. Якщо у людини буде виявлено позитивний результат тестування – Everlywell зв'яжеться із сертифікованими лікарями, які можуть надати їм консультації та рекомендації.

Будь-які позитивні результати також будуть надіслані федеральним та державним звітним агенціям, як цього вимагають правила.

Наскільки точними є тест-системи

У Everlywell зазначили, що їх метод був підтверджений низкою перевірених медичних досліджень. Разом з тим експерти закликають використовувати системи в домашніх умовах як один із способів збільшити обсяг збору та знизити ризик для медичного персоналу, що працює на передовій. Самі тести також проводяться в сертифікованих приватних лабораторіях, а результати перевіряються професіоналами.

Скільки наборів існує та де вони доступні

Наразі компанія випустила 30 000 наборів для діагностики вдома, однак вже найближчим часом творці систем готуються масштабувати виробництво до 250 000 систем в тиждень. За попередніми прогнозами компанії знадобиться кілька тижнів для того, щоб вийти на такі темпи виготовлення систем.

Також Everlywell працюють над створенням скринінгу через свій веб-сайт, заснований на інструкціях CDC, щоб визначити, хто отримує набори. Коштує набір 135 доларів і наразі доступний лише у США.



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