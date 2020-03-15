Стартап презентував електровелосипед Saigon з запасом ходу 200 кілометрів: фото й відео

Ірландський стартап Modmo розробив стильний і компактний велосипед Saigon з електромотором на передньому колесі, модульною системою аксесуарів і значним запасом ходу.

Рама електровелосипеда зроблена з алюмінієвого сплаву 6061. Знімна батарея на 18,5 Аг розташовується в товстій циліндричній трубці, пише New Atlas.

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Особливості електровелосипеда Saigon

Фари велосипеда інтегровані спереду і ззаду, а спеціальна фарба служить в ролі сигналу повороту. При бажанні на раму можна повісити багажник, кошик, дитяче сидіння, сумки та інші аксесуари. Також можна використовувати переднє кріплення для зарядного пристрою, якщо не хочеться виймати акумулятор.



Ілюмінація велосипеда вмонтована в раму / Фото New Atlas

На одному заряді можна проїхати до 200 км, якщо не підіймається в гору і не перевищувати обмежень швидкості. Маса велосипеда, разом з акумулятором і переднім мотором на 250 Ватт – 13,9 кг, тобто менше, ніж у більшості моделей.



Амортизаторів немає, але товсті шини пом'якшать рух асфальтом / Фото New Atlas

Крім цього, є GPS з підключенням по стандарту 4G для навігації, сенсори руху, які служать як кнопка старту – коли велосипед починає рухатися, система вмикається. Є Bluetooth-підключення до смартфону і тридюймовий екран вмонтований в кермо.

Презентаційне відео електровелосипеда Saigon:

Ціна

Коштуватиме електровелосипед від ірландського стартапу чимало – 2240 доларів. Перші поставки очікуються у вересні 2020 року.

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