Стартап знайшов спосіб підвищити ємність літієвих батарей в 10 разів

Якщо замінити графітовий анод літій-іонної батареї на кремнієвий, можна підвищити місткість акумулятора приблизно в десять разів. Але під час зарядки кремній розбухає і може пошкодити батарею зсередини. Стартап Advano придумав, як обійти цю проблему.

Кремнієва проблема

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Під час зарядки звичайної літій-іонної батареї іони літію не викликають ніяких хімічних змін в графітовому аноді. Інша справа – кремній: в поєднанні з літієм він утворює силіцид літію, об'ємний сплав.

Багато компаній намагаються обійти цю проблему, налаштувавши мікроструктуру кремнієвих шарів або частинок. Цим зайняті Sila Nanotechnologies, Enovix, XNRGI. Всі вони починають з газоподібної чи рідкої форми і намагаються виростити досконалий матеріал для анода.

Інший шлях

Стартап Advano з Нового Орлеана застосовує зворотний підхід. Його суть – у виробництві кремнієвих часток – не бездоганних, але досить якісних і при цьому в великих обсягах. Потім матеріал зменшують в розмірі. Процес виходить не такий контрольований, зате нескінченно масштабований, повідомляє Spectrum.

Масштаб – важливий параметр у виробництві матеріалів, а технологія Advano вже дозволяє виробляти тонну продукції в рік.

Після завершення будівництва фабрики обсяги підвищаться в десять разів, і засновники стверджують, що готові видавати тисячі тонн продукції. Цього має вистачити на 5 ГВт*г батарей.

Сировина, яку використовує Advano, це вуглецева матриця з мікронними частинками кремнію всередині. Під дією хімічних речовин волокна карбіду кремнію починають рости з кожної частки, створюючи щось на кшталт пуху на поверхні, який забезпечує механічний захист.



Формування карбіду кремнію

Такий порошок можна наносити на графітовий анод будь-якої концентрації. Чим вона вища, тим вище буде місткість.

Як це можна застосувати

Виробникам батарей потрібні різні співвідношення місткості, терміну служби і безпеки, і все це може забезпечити матеріал Advano. Наприклад, якщо потрібно, щоб акумулятор тримав 1000 циклів заряду і розряду, не вимагаючи охолодження, кремній може становити до 15% анода. Але іноді потрібно всього 250 циклів, тоді можна додати до 70% кремнію і більше.

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