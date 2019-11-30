Створили робота-компаньйона для котиків: що він вміє

Роботи-порохотяги та інші розумні пристрої, які виконують свою роботи, поки господарів немає вдома, вже стали звичним явищем. Тепер же розробники подумали не лише про власників подібних ґаджетів, але й про їх домашніх тварин.

Китайський стартап Enabot запустив краудфандингову кампанію з виробництва компаньйона для котів, який буде розважати їх протягом дня.

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Що відомо про робота

Робот Ebo – невелика куля, яка здатна переміщатися по будинку, імітуючи звички тварини. Пристрій видає різноманітні звуки, а також зображує різні емоції за допомогою "очей" на LED-дисплеї.

Ebo вміє сканувати кімнату, уникаючи перешкод і грати з котиком, використовуючи вбудовану лазерну указку.

Час автономної роботи "котячого компаньйона" становить до 2 годин, після чого він сам добереться до зарядної станції, подібно роботу-порохотягу. При бажанні можна дистанційно перехопити управління, використовуючи смартфон як пульт дистанційного керування, щоб пограти зі своїм вихованцем.

Ціна

Вартість базової конфігурації новинки на етапі збору коштів становить 158 доларів (орієнтовно 3 800 гривень за курсом станом на 30 листопада 2019 року).

Розробники також планують випустити Pro-версію робота, яка використовує штучний інтелект для аналізу поведінки домашнього улюбленця та її настрою, точно визначаючи, коли вихованець хоче пограти. Ціна такої модифікації на етапі попереднього замовлення становить 198 доларів (близько 4 800 гривень за курсом станом на 30 листопада 2019 року).

Дата виходу на ринок

Стартапу вже вдалося зібрати понад 250 000 доларів при початковій меті 5 112 доларів. Старт виробництва запланований на кінець грудня 2019 року.

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