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Субсидію теж можна буде оформити через Дію

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Субсидія онлайн
Субсидія онлайн / shotam.info

Міністерство цифрової трансформації продовжує розвивати проєкт Дія. Тож вже незабаром сервіс отримає нові корисні функції. Одна з важливих нововведень – це можливість оформлювати субсидію онлайн

Як сказано на сторінці Дія у Facebook, наразі команда працює над низкою послуг:

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  • Впровадження цифрових документів
  • Електронні вибори
  • Сплата штрафів на авто онлайн
  • Електронна прописка
  • Е-підпис в Дії
  • Звіти та податки для ФОП онлайн
  • Заміна водійського посвідчення
  • Реєстрація ТОВ

Субсидія онлайн

Субсидію на оплату комунальних послуг можна буде оформити через веб-портал Дія, який офіційно запрацював ще у квітні.

Коли саме послуга буде доступною – поки не повідомляють.

Наразі через портал Дію можна оформити статус безробітного. Також можна отримати довідку про несудимість та оформити допомогу при народженні дитини. Загалом, вже у найближчі 3 роки планують перевести в онлайн усі популярні і важливі державні послуги.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Комунальні послуги Міністерство цифрової трансформації Дія Субсидії Інтернет
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