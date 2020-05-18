Субсидію теж можна буде оформити через Дію
Міністерство цифрової трансформації продовжує розвивати проєкт Дія. Тож вже незабаром сервіс отримає нові корисні функції. Одна з важливих нововведень – це можливість оформлювати субсидію онлайн
Як сказано на сторінці Дія у Facebook, наразі команда працює над низкою послуг:
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- Впровадження цифрових документів
- Електронні вибори
- Сплата штрафів на авто онлайн
- Електронна прописка
- Е-підпис в Дії
- Звіти та податки для ФОП онлайн
- Заміна водійського посвідчення
- Реєстрація ТОВ
Субсидія онлайн
Субсидію на оплату комунальних послуг можна буде оформити через веб-портал Дія, який офіційно запрацював ще у квітні.
Коли саме послуга буде доступною – поки не повідомляють.
Наразі через портал Дію можна оформити статус безробітного. Також можна отримати довідку про несудимість та оформити допомогу при народженні дитини. Загалом, вже у найближчі 3 роки планують перевести в онлайн усі популярні і важливі державні послуги.
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