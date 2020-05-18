Субсидію теж можна буде оформити через Дію

Міністерство цифрової трансформації продовжує розвивати проєкт Дія. Тож вже незабаром сервіс отримає нові корисні функції. Одна з важливих нововведень – це можливість оформлювати субсидію онлайн

Як сказано на сторінці Дія у Facebook, наразі команда працює над низкою послуг:

Важливо Наскільки захищені цифрові паспорти в Дія: що кажуть в Мінцифрі

Впровадження цифрових документів

Електронні вибори

Сплата штрафів на авто онлайн

Електронна прописка

Е-підпис в Дії

Звіти та податки для ФОП онлайн

Заміна водійського посвідчення

Реєстрація ТОВ

Субсидія онлайн

Субсидію на оплату комунальних послуг можна буде оформити через веб-портал Дія, який офіційно запрацював ще у квітні.

Коли саме послуга буде доступною – поки не повідомляють.

Наразі через портал Дію можна оформити статус безробітного. Також можна отримати довідку про несудимість та оформити допомогу при народженні дитини. Загалом, вже у найближчі 3 роки планують перевести в онлайн усі популярні і важливі державні послуги.

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