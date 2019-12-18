Сучасні перехрестя та світлофори не придатні для робомобілів

Можливо, вже в найближчі десятиліття міські дороги всього світу заповняться робомобіль. Вони будуть швидші ніж звичайні авто і зможуть щільніше рухатися в потоці. Це означає, що для уникнення заторів та аварій дорожнім рухом доведеться керувати по-новому.

Свій підхід до розв'язання проблеми представили фахівці з Корнелльського університету, про роботу яких розповідає Science Daily. Вони розробили першу модель, яка оцінює пропускну здатність перехресть при використанні безпілотного транспорту.

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Запропонована модель

Симуляція показала, що перехрестя з традиційними світлофорами не підходять для автономного транспорту, який буде їздити не так, як водії-люди. В роботі дослідників з США пропонується спосіб підвищити пропускну здатність перехресть. У ній враховується здатність робоавтівок координуватися між собою, об'єднуючись в колони.

Симуляція також виявила, що традиційні перехрестя, на яких зелений і червоний сигнал горять протягом фіксованого проміжку часу, не дуже добре підходять. Зате якщо синхронізувати сигнал світлофора з рухом автономних колон, пропускну здатність можна підняти на 138%.

Надалі дослідники мають намір доповнити симуляцію, поєднавши в одній моделі автономний та звичайний транспорт.

Автори відзначають, що розробкою робомобілів займаються багато компаній і наукові колективи, однак розвиток інфраструктури, необхідної для підтримки автономного транспорту, привертає набагато менше уваги.

Тим часом, все більше компаній приступають до випробувань робомобілів в польових умовах. Наприклад, Bosch і Daimler запускають сервіс роботаксі в каліфорнійському Сан-Хосе.

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