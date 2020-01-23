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Surface Duo – революційний андроїд-смартфон від Microsoft: відео роботи двоекранного інтерфейсу

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Surface Duo / akket

Складаний Android-смартфон Surface Duo компанія Microsoft представила ще в грудні. Ґаджет отримав оригінальний форм-фактор та нестандартний інтерфейс. Згодом компанія опублікувала попередню версію інструментів для розробників та відповідний емулятор для створення і тестування додатків. Саме з його допомогою можна побачити інтерфейс, який і продемонстрували інсайдери.

За допомогою емулятора Microsoft пропонує розробникам випробувати свої сили в написанні програм для гаджета з двома дисплеями. повідомляє The Verge

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Особливості інтерфейсу Surface Duo

Пакет SDK складається з API-інтерфейса Java для підтримки двоекранних пристроїв та емулятор Android з попередньо завантаженим інтерфейсом Surface Duo, який інтегрований в Android Studio. Програмне забезпечення імітує різні кути нахилу й повороту дисплея, жести, поворот шарніра, а також його візуалізацію між двома екранами.

Крім імітації датчика кута повороту смартфона, в додатку реалізовані інші додаткові функції, інтегровані в середовище розробки Android Studio, яку необхідно встановити для запуску емулятора. Таким чином, навіть не маючи фізичного доступу до Surface Duo, розробники вже можуть створювати софт для новинки, яка готується до релізу.

Демонстрація роботи двоекранного інтерфейсу Surface Duo:

Ціна й дата виходу

Surface Duo з двома 5,6-дюймовими дисплеями, які можна розгорнути на 360 градусів, надійде у продажу лише в кінці 2020 року. В ході презентації Microsoft не назвала вартість новинки, зазначивши, що протягом року буде активно працювати над розвитком екосистеми для нестандартного пристрою.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Смартфони Android Microsoft
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