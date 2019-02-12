Таксисти в небі: незабаром нас чекає бум літаючого виду транспорту

Одна з найвпливовіших консалтингових компаній світу, Horváth&Partners, оприлюднила днями результати свого дослідження, які вказують на те, що на світові метрополії чекає бум нового виду громадського транспорту – летючих таксі.

До 2050 року очікується, що в найбільших містах світу таких машин налічуватимуться мільйони. Наразі лідером в розробці подібних напівавтівок-напівлітаків є німецький автовиробник Daimler.

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Насправді, ніхто з розробників Daimler ще навіть не впевнений, як ці машини слід називати.

Ми взяли робочу назву "волокоптер" і з нашою моделлю ми дуже непогано почуваємося в області частково літаючих автівок,

– розповідає Дітер Цетше, шеф штутгартського автогіганта.

Що ж це таке? Летючі автівки? Гелікоптери з колесами? Чи взагалі – щось нове, нечуване? Що розробляє компанія Daimler зі своїм стартапом Volocopter? Її фахівці користуються малозрозумілим фаховим терміном "інструмент мобільності". Так би мовити, мобільність в трьох вимірах. Цетше розповідає про цю розробку водночас із розповіддю про повністю автоматизовані, автономні автівки – і звучить це, немов уривок з науково-фантастичного роману.

В світі фахівців ця модель називається "мультикоптером" – через те, що має кілька роторних двигунів. Такий собі електричний гелікоптер вертикального зльоту на ковзанах. Німецькі розробники щойно полетіли в Дубаї й ще до кінця цього року поїдуть до Сингапуру – і там, і там будуть проведені перші польові випробування. Перші моделі призначені для транспортування пасажирів й мають керуватися пілотами-людьми, але основна мета розробки, за словами шефа "Даймлера" – це безпілотна летюча автівка.

Один із прототипів літаючого таксі

Слід, щоправда, зазначити, що в своїх розробках німецький автоконцерн – далеко не єдиний. Багато знаних у світі виробників вже унюхали новий, величезний ринок – і кинулися його насичувати. Перш за все, летючі автівки розроблюють зараз два аерокосмічних гіганти – франко-німецький Airbus та американський Boeing, вічні конкуренти світового повітряного океану.

Але за ними підтягуються й автовиробники: наразі летючі моделі автівок розробляються в Audi, Porsche, Toyota та в багатьох компаніях-стартаперах. Існують навіть спільні проекти. Американське космічне агентство NASA оцінює наразі кількість розробників десь в 400 фірм. Все це вказує на те, що як автомобільну, так і повітряну галузі охопила справжня "золота лихоманка" й, скоріше за все, вона призведе до того, що летючі автівки стануть незабаром такими ж звичними, як і звичайні, на чотирьох колесах. Щоправда, на цьому шляху є ще доволі багато перепон і, без сумніву, конкуренція призведе до того, що багато розробників відсіються.

Боси "Даймлера" вважають, що вже кому-кому, а їм це аж ніяк не загрожує.

"Ми вважаємо, що маємо наразі приблизно один рік переваги над всіма іншими конкурентами, – зазначив Цетше, – Але, звичайно ж, все це – лише початок, тож і позиції можуть помінятися".

До 2035 року – 23 тисячі летючих таксі

Наскільки важливою є технічна перевага, демонструє також дослідження з назвою Urban Air Mobility, яке провела відома консалтінгова компанія Horváth & Partners. Таксі-автівки та таксі-літаки в недалекому вже майбутньому будуть паралельно працювати на пасажирів. Щоправда, в досліджені не вказано, як само збільшуватиметься кількість аеротаксі щороку та коли саме почнеться цей бум. Скажімо, в Німеччині подібний спосіб пересування є найбільш прийнятним в федеральній землі Північний Рейн – Вестфалія, тож, скоріш за все, там все й розпочнеться.

До 2035 року нас чекає бум такого виду транспорту

Автори виходять з того, що десь в проміжку між 2025 та 2034 роками перші аеротаксі з’являться в 47 найбільших містах світу – тих, де проживають більш ніж 10 мільйонів жителів. В період між 2035 та 2049 роками до них долучаться ще 190 великих міст світу. За прогнозами, до 2035 року в повітрі перебуватимуть 23 тисячі летючих таксі, які матимуть разом приблизно 15 мільйонів льотних годин. До 2050 року таких таксі буде вже три мільйони. Прогноз сягає навіть аж 2070 року – до цього часу в світі буде нараховуватися сім мільйонів повітряних таксі та дванадцять мільярдів льотних годин.

Перші аеротаксі – вже в повітрі

Автори дослідження зазначають, що існує ще багато відкритих питань – не стільки в технічному плані, скільки в юридичному. Вирішувати ці питання може бути навіть важче, ніж технічні: розподіл повітряних коридорів у межах міста, можливість дальніх подорожей на індивідуальних летючих автівках, правила руху тощо. Та й моделі цих аеротаксі наразі – просто свято різноманітності. З крилами й без, з одним пропелером та кількома, на ковзанах та на колесах...

Американський концерн Boeing між тим повідомив, що його перша модель, яка може стати основою для серії – вже в повітрі. Авіаконцерн скооперувався в своїй діяльності з відомим таксі-стартапером Uber й ганяє свої летючі таксі через цю систему. Не дуже відстав й європейський Airbus – його авіатаксі A3 Vahana, маленький гелікоптер з електричним мотором від Siemens, розрахований на 4 пасажири, мав піднятися в повітря найпізніше до кінця минулого року, але через деякі технічні проблеми випробування почалися лише зараз. Компанія планує, що до 2023 року ця модель піде в серію та літатиме в німецьких містах.

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А поруч з "акулами" – є цілий натовп ринкових новачків, які побачили свій шанс. Скажімо, німецький стартапер Lilium стверджує, що будує аеротаксі, яке зможе долати далекі дистанції та літати зі швидкістю до 300 кілометрів на годину. Щоправда, цієї моделі ще ніхто не бачив, але чому б і не повірити на слово? Фірма каже, що вже цього року проведе перший випробувальний політ, а до 2025 року модель Lilium буде готова йти в серію. Її особливість – це аж 36 маленьких електромоторів. У дослідженні "Хорвата", щоправда, зазначається, що це аеротаксі є надто гучним і ці 36 моторів наведуть стільки шуму, скільки десяток автівок...

Переможцеві – солодкий шматок

Щодо автомобільних концернів, то в них в цьому змаганні є щось на кшталт кредиту довіри від майбутніх пасажирів. Дослідження прогнозує, що довгостроково ринки наземних та повітряних таксі зіллються в єдиний ринок "автономної мобільності" й клієнти отримуватимуть паралельні можливості – або їхати з пункту А до пункту Б, або летіти.

Втім, наземні автівки все ж таки ще довго будуть домінувати на цьому ринкові. Дослідники вказують, що на початку летючі таксі складатимуть лише 5 відсотків на ринку міських транспортних послуг, а пізніше – до третини цього ринку. Дві ж третини залишаться за звичними, наземними автівками. Тож, певно, міським мерам все ж таки слід потурбуватися про добрі дороги, а не линути за хмари. Як казав один київський таксист: "Нині добрий асфальт на дорозі не валяється!".

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