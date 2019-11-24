Tesla отримала майже 150 тисяч замовлень на новий Cybertruck після провальної презентації

Гендиректор Tesla Ілон Маск повідомив, що компанія вже отримала 146 тисяч замовлень на новий електричний пікап Cybertruck, не найуспішніша презентація якого відбулася минулого четверга.

Про чималий успіх компанії Маск звичним для нього шляхом повідомив на своїй сторінці у твітері.

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Засновник та глава компанії Tesla повідомив, що на сьогодні компанія отримала 146 тисяч замовлень Cybertruck. Він зазначив, що 42 відсотки замовників обирають модель з двома електродвигунами, 41 відсоток з трьома і 17 відсотків майбутніх власників футуристичного електро пікапа обрали модель з одним електродвигуном.

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

Маск також наголосив, що компанія Tesla не використала реклами чи іншу кампанію з просування або підтримки нещодавно презентованого електричного пікапа.

До слова, у мережі вже встигли добряче посміятися над незвичним дизайном Cybertruck від Ілона Маска. Ми зібрали для вас найкумедніші меми тут.

Чому презентацію вважають не найкращою

Річ у тім, що під час демонстрації захисних можливостей броньованого скла електричного пікапа від Tesla, те саме скло підло тріснуло. Воно не витримало удару металевою кулею головного конструктора Cybertruck, хоча до цього встояло перед ударом кувалди від Ілона Маска.



Броньоване скло Cybertruck "провалило" презентацію Маска / AP

Після інциденту Маск виправдався, що до цього конструктори жбурляли у скло гайкові ключі, навіть буквально кухонну раковину, і воно не розбилося. Втім, з якоїсь дивної причини воно розбилося саме на презентації. Глава Tesla пообіцяв виправити ситуацію із захисним склом Cybertruck.

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Особливості та модифікації Tesla Cybertruck

Пікап Tesla Cybertruck отримав дизайн у стиль фільму "Той, що біжить по лезу" та три модифікації.

Базова модель обладнана одним двигуном і заднім приводом, запас ходу – до 400 кілометрів на одному заряді. Авто зможе розігнатися до 100 км/год за 6,5 секунди. Виробництво модель розпочнуть в 2021 році і вона надійде в продаж із цінником 39 900 доларів.

Пікап з двома двигунами, повним приводом, запасом ходу до 480 кілометрів зможе розганятися до 100 км/год менш ніж за 4,5 секунди. Ця модифікація також зійде з конвеєра в 2021 році та обійдеться покупцям в 49 900 доларів.

Повнопривідна версія з трьома двигунами, запасом близько 800 кілометрів набиратиме "сотню" на спідометрі всього за 2,9 секунди. Цю версію електрокара можна буде придбати в 2022 році за ціною 69 900 доларів.

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