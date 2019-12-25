Tesla стала найкращим автовиробником десятиліття

Попри труднощі і скепсис аналітиків, Tesla закінчує десятиліття в статусі найприбутковішої автомобільної компанії світу. Кожен долар, вкладений в неї у 2010 році, приніс її інвесторам прибуток в розмірі 1190%.

Компанія Ілона Маска десять років тому розмістила акції на біржі. Відтоді вона залишається в центрі уваги аналітиків та преси. Компанія неодноразово опинялася в складній ситуації і втрачала гроші через невдалі твіти Маска. І хоч їй до останнього пророкували швидкий крах, Tesla продемонструвала впевнений розвиток, повідомляє Bloomberg.

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Tesla серед лідерів

У цьому місяці ціна акцій Tesla досягла рекордних 413 доларів, а загальна вартість компанії склала 73 мільярди доларів. Дорожче серед лідерів світового автопрому коштує лише Toyota (230 мільярдів) та Volkswagen (98 мільярдів). Інші конкуренти, разом з General Motors і Ford, давно залишилися позаду.

В першу чергу інвесторів приваблює швидке зростання продажів. Відколи була випущена Model S, обороти Tesla виросли в 52 рази. Однак це не єдина причина. Tesla виділяється серед традиційних автовиробників, тому що асоціюється з екологічно чистим майбутнім і високими технологіями. Це набагато перспективніше, ніж черговий виток розвитку автомобілів з ДВЗ.

Що буде далі

Судячи з усього, в найближчі роки виручка компанії продовжить рости. У році, що минає збільшення складе 14%, в 2020 році – 21%, а в 2021 році – 18%. Середнє зростання 10 найбільших автовиробників за ті ж періоди складе 1%, 4% і 3% відповідно.

Попри популярну думку про високу волатильність акцій Tesla, насправді вони впевнено додають в ціні. Наприклад, в 2019 році зростання їх вартості склало 22%. Для порівняння, середній результат 10 найбільших конкурентів – 10%. Лідерські позиції компанія зберігає вже кілька років поспіль.

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Думка аналітиків

Тим часом, багато аналітиків як і раніше не вірять в індустрію електромобілів і рекомендують продавати акції Tesla. Ситуація схожа на ту, з якою зіткнулася Amazon в перші десять років у ролі публічної компанії. Скептики довгий час відмовлялися вірити в успіх компанії, яка сьогодні перетворилася в одного з головних технологічних гігантів. Можливо, Tesla чекає така ж доля.

На думку аналітиків з Credit Suisse, Tesla також випереджає всіх конкурентів завдяки передовим технологіям створення акумуляторів. Поки інші автовиробники намагаються знайти власне рішення, компанія Ілона Маска продовжує впевнено рухатися вперед.

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