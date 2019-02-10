Tinder для тварин: створили додаток для пошуку домашніх улюбленців

У Литві створили цікавий додаток для пошуку домашніх улюбленців із притулку. Програма працює за принципом популярного сервісу для знайомств Tinder.

Як інформує economictimes, додаток отримав назву GetPet. Сервіс працює близько місяця і щодня його завантажують кілька сотень користувачів.

"Це схоже на Tinder, але з собаками", – сказав Вайдас Гецявічюс, один з авторів додатку.

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Як він працює. Як ми вже згадували, цей додаток нагадує Tinder. Система показує тварин, якщо користувач проскролить донизу, то отримає більше інформацію про конкретну тварину. Якщо улюблениць сподобався і користувач хоче забрати його собі, то він проводить праворуч. Якщо ж тварина не припала до душі – треба проводити ліворуч і з’являється профіль іншої собаки.

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