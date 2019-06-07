"Це легко зробити": автори Red Dead Redemption 2 підігріли чутки про вихід PC-версії гри

Гра Red Dead Redemption 2 отримала чимало схвальних відгуків, однак є ті, хто залишився незадоволеними – PC-геймери, які не отримали можливості оцінити вестерн. Однак голова Take-Two натякнув, що проект все ж може вийти на персональних комп'ютерах.

Як повідомляє Gamespot, незважаючи на те що в своєму прогнозі на виручку за 2019 рік видавництво не згадало PC-версію Red Dead Redemption 2, в ході недавньої зустрічі з інвесторами керівник видавництва Штраус Зельник дав зрозуміти, що реліз все ж можливий.

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На питання про долю видання вестерна для комп'ютерів Зельник відповів, що з його випуском труднощів не виникне:

[Випуск PC-версії RDR 2] – це лей-ап (баскетбольний термін, що позначає найлегший кидок з-під кільця)! Немає абсолютно ніяких перешкод тому, щоб випустити гру на комп'ютерах

– зазначив Зельник.

Так що не виключено, що PC-виданню однією з кращих ігор 2018 року – бути. З іншого боку, перша Red Dead Redemtion досі не з'явилася на "панській" платформі, навіть через 9 років після релізу.

Трейлер гри Red Dead Redemtion 2 – дивіться відео

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