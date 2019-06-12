Цифра дня: скільки Google заробила на новинах в 2018 році

В 2018 році компанії Google вдалося заробити на новинному контенті 4,7 мільярда доларів. Зауважимо, така сума майже відповідає розміру виручки від реклами всього медіаринку ( в 2018 році 5,1 мільярда доларів).

Як рахували прибуток? Як повідомляє The New York Times, в підрахунках не враховували цінність особистих даних користувачів. При цьому, від 16% до 40% результатів пошуку в Google становить новинний контент.

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Аналітики звертають увагу на зростаючу залежність новинних ЗМІ від технологій, і що такі корпорації, як Google, Facebook та Apple отримують від цього значний прибуток.

Темпи розвитку Google News. Зауважимо, в 2008 році, у Google News було 24 мільйони унікальних відвідувачів в США, в порівнянні з сумарними 50 мільйонами у CNN і New York Times.

У травні 2018 року корпорація мала 150 мільйонів унікальних щомісячних відвідувачів в Штатах, що майже в два рази більше, ніж у CNN і NYT разом узятих.

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