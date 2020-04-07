Цифровий студентський запрацював: де завантажити
В Україні повноцінно запрацював цифровий студентський квиток. Він вже доступний у додакту Дія. Проєкт розробили Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством освіти і науки.
Про запуск повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
До теми Дія у цифрах: скільки українців вже користуються сервісом
Де завантажити студентський
Він доступний у сервісі Дія. Додаток можна завантажити за посиланням. Якщо ви вже встановили цей застосунок на своєму смартфоні, то потрібно лише оновити його.
Як відбувається впровадження е-студентського
- Оцифрування квитків відбуватиметься за згоди користувача на використання персональних даних, що містяться в Реєстрі студентських (учнівських) квитків Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
- Е-квиток формуватиметься автоматично, якщо у користувача є усі необхідні відомості про студентський/учнівський квиток державного зразка в Реєстрі ЄДЕБО.
- Кожен студентський містить унікальний електронний ідентифікатор – QR-код.
- Перевірка достовірності е-квитка відбуватиметься за допомогою технічних засобів без додаткового пред’явлення документа, що посвідчує особу.
Що таке Дія? Це проєкт Міністерства цифрової трансформації щодо втілення глобальної ідеї "держава у смартфоні". Сервіс об’єднав низку держпослуг. В перспективі, Дія має об'єднати всі державні послуги на одній платформі. Вже до кінця 2020 року планують оцифрувати до 50 найпопулярніших державних послуг.
Наразі працює додаток Дія, а також нещодавно запустили портал. Про усі послуги, що пропонує цей проєкт, можете прочитати за посиланням.
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