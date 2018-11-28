У чотириногого робота SpotMini з'явилися руки: відео

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SpotMini
SpotMini / Скріншот з відео

Компанія Youbionic розробила електромеханічні руки, які адаптовані для встановлення на робота SpotMini. Файли для 3D-друку деталей рук вже можна завантажити із офіційного сайту компанії.

Про це повідомляє N+1.

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Відзначимо, SpotMini – це чотириногий робот, який виробляє компанія Boston Dynamics. Його нова версія, представлена ​​в кінці 2017 року, стала першим серійним роботом компанії, який надійде у продаж в 2019 році.

Ще однією технічною особливістю робота стало те, що на його спині розташовується кріплення з інтерфейсами, що дозволяє підключати до нього додаткове обладнання. Сама Boston Dynamics розробила для підключення через це кріплення роботизований маніпулятор для захоплення предметів, проте інженери відзначили, що до SpotMini можна підключати і обладнання сторонніх розробників.

Презентація роботизованих рук до робота SpotMini – дивіться відео

 

Компанія Youbionic, яка протягом кількох років розробляє електромеханічні руки, в тому числі і подвійні, представила нову версію свого маніпулятора, призначену для використання разом з роботом SpotMini. Він складається з корпусу, з яким пов'язані дві руки, які за своєю конструкцією аналогічні людським. Велика частина рук складається з пластикових деталей, які друкуються на 3D-принтері. Крім того, в руках використовується безліч лінійних електричних актуаторів, що забезпечують рух елементів рук і корпусу.

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Компанія вирішила не продавати безпосередньо готову конструкцію, а замість цього підготувала файли формату STL, що містять моделі, придатні для друку на 3D-принтері. Як зазначає розробник, завдяки цьому користувачі можуть адаптувати моделі для свого конкретного застосування. Вартість файлів становить 179 доларів (близько 4 800 гривень).

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Теги: Техно Штучний інтелект робототехніка
Джерело: Техно
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