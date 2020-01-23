У додатку "Дія" можна буде оформити пенсію онлайн

У додатку "Дія" можна буде подати документи для призначення пенсії в онлайн-режимі. "Дія" – урядовий цифровий додаток з надання державних послуг.

Послуга Е-пенсія з’явиться у "Дії" 2020 року і стане повністю автоматизованою та максимально зручною, повідомили на фейсбук-сторінці сервісу.

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У планах щодо послуги Е-пенсія:

змінити положення Пенсійного фонду, які вимагають особистого подання інформації;

скоротити кількість документів, щоб майбутні пенсіонери не витрачали час на їх пошуки, сканування чи копіювання;

забезпечити взаємодію держреєстрів, щоб інформація про трудовий стаж, інвалідність та інші важливі дані підтягувалися автоматично.

Як оформити пенсію через додаток "Дія"

Щоб оформити пенсію онлайн через додаток "Дія", потрібно буде написати онлайн-заяву. А після отримання повідомлення про призначення пенсії – забрати пенсійне посвідчення в сервісному центрі.

Зараз працюємо над тим, щоб громадяни не сканували електронну заявку, а просто заповнювали її. Інформація має підтягнутися з реєстрів,

– зазначили розробники.

Зауважимо! Станом на 23 січня оформити пенсію онлайн в Україні можна на сайті Пенсійного фонду.

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Що відомо про додаток "Дія"? Це мобільний додаток, створений у межах проєкту діджиталізації державних процесів. Це передбачає усунення ланки "людина – людина" при наданні держпослуг. В ідеалі держава в смартфоні – це можливість отримати будь-яку державну послугу, просто взявши свій смартфон. У планах проєкту – кожен українець матиме особистий кабінет жителя і зможе відстежувати всі дані, які держава має про нього.

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