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У Facebook можна очистити історію активності поза мережею: як це зробити

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Нова функція Off-Facebook Activity / unsplash.com

Соціальна мережа Facebook дозволила користувачам очищати історію своєї активності поза мережею. Для цього компанія запустила спеціальну функцію Off-Facebook Activity.

По це написав CEO Facebook Марк Цукерберг у своєму блозі.

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Що передбачає Off-Facebook Activity

Користувачі Facebook зможуть відв'язати від свого профілю дані, які передавали Facebook сторонні сервіси. Зокрема, це дані від сайту, на якому користувач авторизувався за допомогою облікового запису Facebook.

"Інші бізнеси висилають нам інформацію про вашу активність на своїх сайтах, і ми використовуємо її, щоб показувати вам релевантну рекламу. Зараз ви зможете побачити, яку саме інформацію ми отримуємо, і очистити цю історію за бажанням", – заявив Цукерберг.

Як очистити інформацію

  • Для цього потрібно зайти в "Налаштування"
  • Вибрати пункт "Ваша інформація в Facebook"
  • Далі обираємо "Off-Facebook Activity"
  • Натискаємо "Очистити історію".

Щоправда ці дані залишаються на серверах компанії, але зникає зв’язок між акаунтом і цією інформацією.

Off-Facebook Activity

Як працює Off-Facebook Activity

Коли стане доступною

Off-Facebook Activity вже почала поширюватись серед користувачів. В компанії обіцяють, що протягом двох наступних тижнів сервіс буде доступним для усіх 2 мільярдів користувачів.

Якщо ця послуга буде доступною, то користувач отримає спеціальне сповіщення у стрічці.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Інтернет Facebook
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