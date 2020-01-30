24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

У Google Play з'явиться функція для любителів ігрових новинок

132 Читать новость на русском
Play Store щтримає важливу функцію / multimediosplaymultimediosplay

Розробникам популярного форуму XDA вдалося виявити раніше неанонсовану функцію в магазині додатків Play Store. За задумом Google, вона дозволить отримувати ігрові новинки і програми протягом кількох хвилин після їх публікації в Google Play.

Яку функцію додасть Google

До теми: Google поверне в Android довгоочікувану функцію запису дзвінків

Мовиться про функцію автоматичного завантаження додатків та ігор, на які була попередньо оформлена реєстрація. Замість звичайного нагадування про доступність програми в Google Play можна буде налаштувати смартфон таким чином, щоб новий реліз завантажився на пристрій відразу після публікації в магазині. Відповідні рядки коду були виявлені в свіжій бета-версії програми.

Нагадування про додаток

Сама можливість попередньої реєстрації в магазині з'явилася ще у 2015 році. Власники Android-пристроїв тоді отримали можливість підписатися на програми та ігри, вихід яких незабаром очікується, щоб оперативно дізнаватися про їх релізі. Якщо Google все-таки зважиться додати нову функцію в свій магазин, то подальше встановлення новинок буде відбуватися автоматично.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Хто має найбільші шанси стати наступним мером Києва
сьогодні
20755
Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Ігри Google Play Android
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:02 Українській Вікіпедії – 16 років: як все починалося
272
сьогодні 10:08 Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
Олена Кандяк 4975
28 січня 21:13 Менеджер паролів Google Chrome: як його налаштувати
Назар Токар 494
28 січня 16:02 6 цікавих девайсів Xiaomi до 2 тисяч гривень
Ірина Полицька 9568
28 січня 14:04 Як захистити персональні дані та техніку від хакерів: правила, які повинен знати кожен
Ірина Полицька 6681
Новини
Більше новин
Залиште відгук