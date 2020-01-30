У Google Play з'явиться функція для любителів ігрових новинок

Розробникам популярного форуму XDA вдалося виявити раніше неанонсовану функцію в магазині додатків Play Store. За задумом Google, вона дозволить отримувати ігрові новинки і програми протягом кількох хвилин після їх публікації в Google Play.

Яку функцію додасть Google

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Мовиться про функцію автоматичного завантаження додатків та ігор, на які була попередньо оформлена реєстрація. Замість звичайного нагадування про доступність програми в Google Play можна буде налаштувати смартфон таким чином, щоб новий реліз завантажився на пристрій відразу після публікації в магазині. Відповідні рядки коду були виявлені в свіжій бета-версії програми.

Нагадування про додаток

Сама можливість попередньої реєстрації в магазині з'явилася ще у 2015 році. Власники Android-пристроїв тоді отримали можливість підписатися на програми та ігри, вихід яких незабаром очікується, щоб оперативно дізнаватися про їх релізі. Якщо Google все-таки зважиться додати нову функцію в свій магазин, то подальше встановлення новинок буде відбуватися автоматично.

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