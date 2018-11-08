У жовтні українці купили в інтернет-магазинах товарів із послугою розтермінування оплати на суму 736 мільйонів гривень. Користувачі обирають функцію "миттєве розтермінування" або "оплата частинами".

Про це пише tech.liga.net.

Щомісяця на продукти у розтермінування українці витрачають близько 700 мільйонів гривень. При цьому кожне четверте розтермінування оплати було оформлене в інтернет-магазині на суму близько 200 мільйонів гривень.

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Як повідомили у Приватбанку, майже 18% купівель у розтермінування – це замовлення смартфонів і планшетів. Ще 16% – на придбання іншої електроніки та комп'ютерної техніки. А от побутової техніки у розтермінування українці придбали 14% від усіх покупок.

При цьому у листопаді стартує сезон знижок, а також день великих розпродажів, відомий як "чорна п’ятниця", тож експерти припускають – показник зросте до 1,5 мільярда гривень.

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