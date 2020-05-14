UAPassportReader: додаток для зчитування інформації з біометричних документів

Національний банк розробив мобільний додаток UAPassportReader. Він покликаний зробити зручним процес зчитування інформації з біометричних документів.

Нацбанк зазначає, що завантаживши додаток на смартфон, можна безконтактно, швидко та просто зчитати всю інформацію, необхідну для ідентифікації громадянина з його ID-картки або біометричного закордонного паспорта.

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Для кого створили додаток

Зазначається, що додаток зможуть використовувати у відділеннях банків по всій країні. Інтегрувавши його з комп’ютерними системами банку працівникам буде значно простіше та швидше ідентифікувати клієнтів завдяки біометричним документам. Фактично процес ідентифікації стає швидким та безконтактним, що полегшує життя як банківським працівникам так і клієнтам.

У Нацбанку також повідомили, що банкам не доведеться витрачати гроші на дороге та спеціалізоване обладнання для зчитування інформації. Використовуючи додаток банк відразу зможе отримувати та зберігати в цифровому вигляді всю необхідну інформацію про клієнтів.

Інші застосування

Наразі невідомо чи буде застосовуватися додаток в інших сферах, але він міг би суттєво спростити роботу багатьох служб та органів. До прикладу його можна використовувати під час купівлі залізничних квитків на вокзалах та для ідентифікації особи всюди де потрібно її підтверджувати.

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Перевага для громадян

Українці, які мають біометричні документи, тепер фактично звільнені від потреби носити з собою паперову довідку про місце реєстрації. Крім того власні дані з біометричних документів можна перевірити самостійно. Користувач додатка може завантажити цю інформацію на свій смартфон для подальшого поширення за потреби.

Коли з'явиться додаток

Пілотна версія додатка вже доступна для безкоштовного завантаження в AppStore. У перспективі Національний банк планує також розробити аналогічну версію для Google Play.

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