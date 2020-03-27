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Uber блокуватиме акаунти водіїв та пасажирів з коронавірусом

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Ілюстративне фото / Unsplash

Компанія Uber в Україні візьметься за блокування облікових записів своїх водіїв та пасажирів, у яких виявили коронавірус. Такі ж заходи стосуються і людей, які могли контактувати із зараженими водіями та пасажирами.

У прес-службі Uber обіцяють виплатити компенсацію протягом 14 днів тим водіям і кур'єрам, облікові записи яких блокуватимуться. Що ж до розміру компенсації, то він не уточнюється.

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У компанії наголосили, що намагаються забезпечити водіїв усіма необхідними засобами дезінфекції. В першу чергу їх отримають водії в містах де ситуація з поширенням коронавірусу найбільш критична.

Варто зазначити, що аналогічні заходи компанія запроваджує по всьому світу. Наприклад, ще в лютому Uber заблокував близько 240 акаунтів користувачів у Мексиці, які, можливо контактували з людиною зараженою коронавірусом.

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За домовленістю МОЗ та Uber, карпулінговий сервіс надає медичним працівникам змогу здійснити 10 000 поїздок, щоб дістатися до своїх лікарень та робочих місць.

Така можливість у медиків є у 7 містах України. Крім того до такого заходу приєдналися інші аналогічні сервіси та компанії, що надають послуги таксі.


Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Михайло Года
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Uber Новини Техно Техно Ґаджети
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