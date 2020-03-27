Uber блокуватиме акаунти водіїв та пасажирів з коронавірусом

Компанія Uber в Україні візьметься за блокування облікових записів своїх водіїв та пасажирів, у яких виявили коронавірус. Такі ж заходи стосуються і людей, які могли контактувати із зараженими водіями та пасажирами.

У прес-службі Uber обіцяють виплатити компенсацію протягом 14 днів тим водіям і кур'єрам, облікові записи яких блокуватимуться. Що ж до розміру компенсації, то він не уточнюється.

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У компанії наголосили, що намагаються забезпечити водіїв усіма необхідними засобами дезінфекції. В першу чергу їх отримають водії в містах де ситуація з поширенням коронавірусу найбільш критична.

Варто зазначити, що аналогічні заходи компанія запроваджує по всьому світу. Наприклад, ще в лютому Uber заблокував близько 240 акаунтів користувачів у Мексиці, які, можливо контактували з людиною зараженою коронавірусом.

Uber безкоштовно возитиме лікарів

За домовленістю МОЗ та Uber, карпулінговий сервіс надає медичним працівникам змогу здійснити 10 000 поїздок, щоб дістатися до своїх лікарень та робочих місць.

Така можливість у медиків є у 7 містах України. Крім того до такого заходу приєдналися інші аналогічні сервіси та компанії, що надають послуги таксі.



Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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